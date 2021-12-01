新马中演员合作《快跑吧，丽娇！》 吴俐璇：我们无防备心也无私心

新马中三地演员合演本地剧《快跑吧，丽娇！》，马国演员吴俐璇透露演员之间没有防备心和私心，而且不吝啬分享点子，碰撞出了火花。

该剧讲述来自三地的同名同姓女子黄丽娇相遇，因为误解变成宿敌，又因各自的遭遇互相同情进成了莫逆之交。新加坡丽娇由黄思恬饰演，吴俐璇饰演马国丽娇，中国丽娇则由来自浙江的金梦阳子演出。

吴俐璇接受《联合晚报》访问时透露和其他两名演员之前并不认识，“我们第一次见面监制就叫我们把剧本放一边，先玩游戏，我玩到不顾仪态但大家很快就打成一片，我觉得挺好的。”熟络之后三人有聊不完的话题，“难得的是我们都没有防备心和私心，会毫无保留地分享点子和想法，合作起来很舒服。”她赞两个搭档是很好的演员，“她们都有经验，不用担心‘接不到球’的问题。”

说起对黄思恬的印象，吴俐璇说：“思恬第一眼给人高冷的感觉，但其实她个性大剌剌很可爱，她对人不设防，也很敢于表达自己，是个不做作的女生。”至于金梦阳子，吴俐璇坦言第一次见面就知道对方是个可以做朋友的人，“她个性不忸怩，很有大姐的样子，像是很有义气和担当的人，此外她心思敏锐，会洞察人心。”

笑称体内有13个人格

这次为了拍摄，吴俐璇抵达新加坡后需隔离10天，但对她来说完全不是问题，“我难得可以静下来做事，甚至还觉得时间不够用。”她坦言自己性格多面，喜欢独处是其中一个，“对外人来说我是个爱耍宝，爱炒热气氛的人，但其实有时也会累的。我常开玩笑说我体内有13个人格，当一个人格累了就换另一个人格出来，我觉得挺好的。”

吴俐璇预计农历新年之后回马来西亚，因为新马开通VTL，她回去时无需隔离，“VTL对许多需要来往两地的人来说是好消息，对我在工作上也更加便利。”

中国演员金梦阳子多才多艺 搏击、剑道、书法、诗歌都涉猎

中国演员金梦阳子出生于浙江，成长于北京。毕业自中国人民解放军艺术学院的她在自由搏击、剑道、书法、诗歌创作等方面均有涉猎。她12岁就到北京念书，之后在亲戚鼓励下考进艺术学院，毕业后曾被分派到军队服役，后来才开始拍戏。

阳子2015年演出电视剧《青春集结号》正式出道，之后演过《国士无双黄飞鸿》等剧集。这是阳子第一次来新加坡，对这里的干净舒适留下印象，“这里的拍摄相对中国更轻松，场次没那么多，也不会拍到很晚。”

阳子不但会书法，今年还出版个人诗集《极域·金梦阳子的诗》，她受访时说：“我外公是书法家，所以我从小就练毛笔字，小时候没什么玩伴所以爱看书，喜欢把想法写出来，长大后学会写诗。”

觉得吴俐璇“激情四射”

谈及对搭档的印象，阳子说：“俐璇外表看来很安静，但她其实特别激情四射，既可爱又搞笑。思恬看来很高傲，但其实很好相处，我很喜欢她的个性。”

至于自己的个性，阳子坦言自己宜动宜静，“我有点社交恐惧，不喜欢人多的地方，这点跟我戏中的角色不一样，戏里我是个求生意志很强的人，很能跟人打成一片，渴望爱情和友情，也喜欢和人互动。”

阳子在剧中和陈邦鋆有感情线，两人拍摄前通过视讯见过面，“第一印象他是很稳重很温和的人。”