凭《美国女孩》入围金马影后 林嘉欣：在台湾9年被“消费” 觉得是傻瓜

（台北讯）金马影后林嘉欣最近以《美国女孩》入围金马影后并接受访问。对于片中大女儿方郁婷所演的“方仪”因文化差异被欺负有共感，原来她15岁那年在加拿大被星探发现，来到台湾发展9年间，曾因说一口英文腔中文在节目上被消费，忆起往事，她曝出：“当然会配合，但会觉得自己是傻瓜。”

林嘉欣是金马奖史上首位获得女主角、女配角与新演员3项演技奖大满贯的女星。其实早年她是先以歌手之姿出道，在台湾发展期间，因为中文不是很流利，经常被玩弄口音，即便看着大字报也看不懂，由于还是新人面对玩笑没人教如何应对，她当时就全权配合，直到她去香港发展，告诉自己：“我要重新开始，我不要装傻了。”

她按照自己想要的样子，朝着自己的方向走，拍了第一部由许鞍华导演执导的电影《男人四十》，与张学友、梅艳芳合演，让她演技奖大满贯，一口气夺下金马和香港金像奖的女配、新人。不过对于被消费的经历，她却说：“没有后不后悔，只是那个时候不知道原来可以做自己。”

坦言对自己妈妈又爱又恨

林嘉欣在《美国女孩》首次饰演乳癌患者并带两个女儿出国读书又回到台湾治疗的坚毅母亲，演得丝丝入扣。她在片中与大女儿相爱相杀，现实生活中，她坦言对自己妈妈也是又爱又恨，笑称至今对母亲还是很不客气、很叛逆。“我都直话直说，经常在我妈妈的伤口洒盐，总是有的。”她猜想直接的方式可能和从国外长大的背景有关。

她和片中角色想法一样，笑称想下辈子当男生，直呼：“当女生好累喔！”她说：“社会是进步的，可是还是很多普世价值对女性有期望。”林嘉欣尽量在“自我”和“传统女性”之间找到平衡。

《美国女孩》不少场戏都赚人热泪，其中让林嘉欣印象最深刻的一场被剪掉了。她分享该场戏在发廊，是她拖着大女儿到发廊剪头发的戏，她推着烦躁的情绪和女儿讨论头发长度，就在争执过程，方仪拿起剪刀赌气地把长发剪掉，由于这场只能有一次机会，她看着方郁婷吓到而流泪不止的表情，想到就很心痛，她说：“每次想到都很心痛，很复杂的情绪。”

林嘉欣和导演老公袁剑伟有11岁和8岁女儿，两个女儿在不同领域各有擅长的地方，她也笑说两个女儿已经叛逆了。夫妻偶有教育上意见分歧的时候，但她认为“这样也好，多一点角度讨论”。