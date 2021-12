爱奇艺国际站公布2021年本地十大中国剧排行榜:中国小花旦白鹿三部剧上榜独占鳌头,甜宠剧狮城当道。

《贺先生的恋恋不忘》登中国剧榜首

爱奇艺国际站公布今年十大中国剧排行榜,平台根据2021年1月1日至10月31日的累积观影数据提供排名,甜宠剧《贺先生的恋恋不忘》荣登榜首,成为本年度平台累积点阅量最高的中国剧集。今年7月上线的《贺先生》由新生代演员魏哲鸣、胡意旋主演,讲述集团总裁与儿童心理咨询师先婚后爱的故事,集结了霸道总裁、婚姻契约等典型甜宠剧套路,不乏“摸头杀”、脖子吻和举高高的撒糖画面,不过本地观众显然依旧买单。

说到今年夯剧,不得不提小生任嘉伦、小花旦白鹿挑大梁的《周生如故》《一生一世》。两人在8月上线的古装剧《周生》上演一段师徒虐恋,有情人无法终成眷属的悲剧叫许多观众意难平。不过,两人紧接于9月首播的姐妹作《一生》再续前缘,总算在现代篇大团圆。十大当中,《一生》《周生》分别排名第3、第10,只能说本地观众还是偏爱圆满的结局。

除此之外,他们也是本年度最多作品上榜的男女演员,白鹿另有一部去年上线的《半是蜜糖半是伤》进榜。

十大中还见多部甜宠剧,包括《月光变奏曲》(第4)、《良辰美景好时光》(第6)、《如意芳霏》(第9),足见本地观众对甜宠剧情有独钟。

爱奇艺海外事业部内容营销总监张敏思受询时说,甜宠剧在本地的趋势走向跟去年相同,有鉴于爱奇艺的目标受众群以女性为主,相信甜宠剧未来会继续在本地取得亮眼的播出成绩。她指出,这也是平台今年5至10月推出“恋恋剧场”的原因之一。

今年爱奇艺推出的“恋恋剧场”片单包括《一生一世》《喵,请许愿》《月光变奏曲》《变成你的那一天》《世界微尘里》《循环初恋》《满月之下请相爱》共七部由爱奇艺自制,以爱情为题材的中国偶像剧,“恋恋剧场”过去11个月全球累积的观影次数超过1.8亿。

《我的室友是九尾狐》创原创剧流量纪录

另外,纵览2021年爱奇艺国际站(新加坡)十大剧集排行榜,入榜的中国剧共有八部,登榜首的则是爱奇艺首部自制原创韩剧《我的室友是九尾狐》,该剧创下全球超过1亿人次的观看纪录,至今是爱奇艺流量最高的原创剧;另一部上榜的韩剧则是排名第4的《所以我和黑粉结婚了》。

针对今年未公布年度本地中国综艺节目排行榜,张敏思回应:“我们从未揭晓十大综艺排行榜,事实上,今年是我们第一次提供(剧集)排行榜。很感谢大家的支持,也很高兴与《联合早报》读者分享(数据)。”她预告平台将推出更多创新的综艺节目,包括最近开播及即将推出的《我的小尾巴2》《一年一度喜剧大赛》《开拍吧电影》《奇葩说8》《潮流合伙人3》《中国新说唱2022》等。

《灵魂摆渡》打进西班牙和中东

爱奇艺国际站过去一年推出的原创剧内容覆盖多元亚洲文化,包括首部东南亚原创剧、与长信传媒共同打造的《灵魂摆渡·南洋传说》(简称《灵摆》),韩剧《我的室友是九尾狐》《智异山》及跟台湾团队联制的《逆局》《无神之地不下雨》等。

提及汇聚新、马演员演出的《灵摆》的成绩单,张敏思说,《灵摆》是爱奇艺为国际市场制作最有特色的剧集之一,推出时登平台热门剧集排行榜第10名,在西班牙和中东地区播出时更是吸引了成千上万的用户观看,“我们很高兴能把本地艺人带到国际舞台,这也是爱奇艺希望能达成的目标之一。”

本地爱奇艺每月活跃用户增加一倍

爱奇艺昨午在亚洲电视论坛及内容交易市场展(ATF)上宣布将继续携手各地制作公司打造更多原创作品,包括首次于马来西亚制作五部原创马来作品“My Ofis”“Rampas Cintaku”“Sori Naik Lori”“Love You Later”“Restu”,第一部泰国原创制作“KinnPorsche: The Series”,以及第三部菲律宾原创影集“Lyric and Beat”。

从2021年1月1日至10月31日,爱奇艺国际站应用于本地的下载量超过60万。相较于去年,东南亚地区每月平均用户呈双倍成长,强势成长曲线主要归功于来自韩国、中国、马来西亚和泰国的优质内容。本地方面,在2021年,爱奇艺每个月的活跃用户数量增加一倍,用户通过应用观看节目的时长也翻倍增加;当中,用户观看中国影视内容的时长相比去年增长三倍。