明星幼龄宝贝 有两个人气比父母还高

这两年，香港艺人频频报喜，生下宝贝儿女，让圈中常添喜气。当中除了郭富城、林峰和周柏豪让孩子保留神秘感之外，其他星爸星妈多数大方分享孩子的成长点滴，甚至给宝贝开社媒账号，吸引众多粉丝追随。有些小朋友长得太可爱，感觉人气比爸妈还要高呢！

★岑丽香

37岁的她有两个儿子，老大吴主轩2岁，老二才5个月大。她笑容温柔地一边给老大哺乳一边喂老二奶瓶的照片，让人印象深刻。她产后复出的首作是《宝宝大过天》，在片场面对别人的宝宝，她心中挂念的是家中的孩子。

岑丽香和两个儿子合照。（IG）

★陈山聪

两周前他庆祝45岁生日，和太太、儿子1岁半儿子霆轩分别以情侣装、亲子装出境，照片洋溢满满的幸福。

陈山聪和妻儿合照，儿子转眼1岁半了。（IG）

★陈小春应采儿

54岁的陈小春和38岁的应采儿夫妻档基因强，两个儿子胤捷（Jasper）和Hoho都活泼可爱，面对刚满周岁的老二来势汹汹的“受关注度”，有广大电视粉丝基础的老大依然常有趣怪表情吸引大家的注意。

陈小春和应采儿生有两个儿子。（微博）

★陈展鹏单文柔

44岁的陈展鹏太太单文柔，最近带2岁女儿诺瑶一起拍广告，看来已准备好随时让女儿吃表演这行饭。小朋友在镜头前摆姿势有模有样，让陈展鹏忍不住留言︰“妈咪做什么动作你就做什么动作，如果所有事情都这么乖就好啦！”

陈展鹏和单文柔与爱女合照。（IG）

★陈智燊宋熙年

44岁的陈智燊曾来本地拍剧，现已和太太宋熙年转当网红，两人生有二子，老大裕炘3岁，老二昆佑1岁，他们会不会从小被培养成小网红呢？

陈智燊和太太宋熙年全家福。（IG）

★古巨基

49岁的他和54岁的老婆所生的儿子晋匡，已经过了一岁半。他最近透露儿子疑似有梦游的情况，晚上入睡后会突然坐起来或在床上爬，所以夫妻俩轮流熬夜盯着儿子。

古巨基全家福。（IG）

★胡杏儿

42岁的她和老公生有三个儿子，老大李奕霆4岁，老二李奕霖2岁，老三李奕宏6个月大。在照顾家庭的同时，她在中国大陆上节目也引起广大回响，令人羡慕。

胡杏儿全家福。（IG）

★乐基儿

41岁的她和黎明结束四年婚姻，不再做天王嫂后，2017年再嫁商人。之前携2岁儿子出外时，身形变胖，一直被疑再孕。

乐基儿再婚后生有一子，右图是最近照。（IG）

★林盛斌

51岁的香港电视谐星林盛斌有三女一子，分别是11岁老大霏儿、7岁老二熹儿、4岁老三机儿和2岁幺子道申，加上太太，一家六口。在香港娱乐圈算是大家庭了。

林盛斌一家六口大家庭。（互联网）

★罗子溢杨茜尧

37岁的罗子溢和42岁的老婆杨茜尧，有一个1岁半的女儿。罗子溢透露夫妻俩目前正在努力造人，希望多生一个孩子。

罗子溢、杨茜尧全家福。（IG）

★王祖蓝李亚男

41岁的王祖蓝和37岁太太李亚男生有两个女儿，老大天韵3岁，老二海静10个月大，看来王祖蓝是当岳父的命。有媒体拍到大女儿小小年纪身高已到王祖蓝腰部，这点上，比老公老12公分的王太太功劳不小。

王祖蓝和李亚男有两个女儿。（IG）

★杨思琦

43岁的杨思琦未婚，但生有一女一子，老大9岁了，老二则1岁半，两个孩子同样是“父不详”。

杨思琦公开儿女的照片，但他们的父亲身份始终保密。（互联网）

★余文乐

40岁的余文乐有一子一女，大儿子初见3岁，小女儿初心10个月大。他为了更好地照顾家庭，一度放下事业长居台湾陪伴家人。

余文乐和太太有两个孩子。（IG）

★郑嘉颖陈凯琳

52岁的郑嘉颖和30岁太太陈凯琳生有两个儿子，老大承悦2岁，老二承亮1岁多了。两个月前，陈凯琳带两个孩子拍摄童装广告，似乎已经为小朋友未来出道做好准备。

郑嘉颖和陈凯琳生有两个儿子。（IG）

★锺嘉欣

41岁的她嫁给华人和加拿大人混血医生，二人生有一女一子，老大梁爱晨5岁，老二3岁。你觉得小朋友像混血儿吗？

锺嘉欣全家福。（IG）

另外还有三个艺人在本地不算红星，但他们的小朋友在香港都有自己的社媒和忠实的粉丝喔！

★李璨琛

46岁的他在影圈有些名气，IG有27万粉丝。没想到他的3岁女儿元元，凭着招牌厌世脸和小肚腩，表情丰富又搞笑，被封“港版蜡笔小新”。她的IG竟然吸引33万名粉丝，超越入行20多年的爸爸，还是众幼龄星宝贝之首。

猛男形象的李璨琛给女儿涂指甲油，是不是有反差萌？（IG）

★黄泽锋

54岁的他曾为TVB和ViuTV拍剧，多演配角，IG有3000个粉丝，但其2岁女儿黄𤋮恩的IG账号“妃尝物语”却很受欢迎，有27万人追踪她的日常。