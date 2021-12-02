回忆疫情暴发前 张韶涵严重脱水仍上台演唱

（综合讯）张韶涵严重脱水， 依然上台照样唱。

艺人张韶涵近年工作重心转移到中国市场，日前她作客《鲁豫有约之大咖一日行》，提及自己的星路历程，以及背后鲜为人知的辛酸。

张韶涵在访问中回忆起疫情暴发前的一场演唱会，她说，当天演出前不慎吃坏肚子、严重脱水，团队评估要紧急取消演唱会。

“但我想到歌迷期待将落空，又想到不少人恐是千里迢迢到来，所有的不舍都涌上来。凭着一股坚信与坚持，我跟医疗团队评估当下状况，一次次确认后，决定如期举行演唱会。”

她说：“当时我每一段表演完到后台这短短数分钟，医护人员都马上为我量血压，跟监测指数，这件事只有身边的工作人员知道，在他们帮助下，我完成了演唱会。”

聊及她出道至今的经历，尤其事业低潮，张韶涵说：“永远要记得，不要让任何人威胁你，你要有本钱。”

张韶涵口中的“本钱”是什么呢？

她说：“你必须得有本钱，不需要求着别人给你工作！”

她坦言，最低潮时帮助自己最大的一首歌，就是传唱至今、家喻户晓的《隐形的翅膀》。

“你遇到一些事情时，可回头看那个时候，唱着这样的歌的自己。”

不排除未来有接戏的可能

张韶涵唱而优则演，演技备受大众的肯定。

出道以来，张韶涵除了唱歌出色获得认同之外，她的演技也备受大家的肯定，像她曾演出《海豚湾恋人》、《爱杀17》等，不但是人气作品，同时她在剧中的表现也令人赞赏有加。

节目中，主持人问她是否还有机会再拍戏？

张韶涵笑说：“不排除未来有接戏的可能，但目前还是以唱歌为重考量。”

至于歌迷心心念念的新专辑预计何时推出？她也坦言制作过程不亚于一场演唱会规格，自己必须从头到尾参与，因此暂无确切时间。

过得充实 每天都是节日

转眼2022年即将到来，明年1月19日是张韶涵的生日，主持人问她预计会怎么度过？

张韶涵笑说：“我还真是没过节的习惯！已经有好多年的跨年跟生日，我都是在工作，其实我是这样的，不管问我新希望或是什么，我要人生过得精彩，因此每一天我都努力过得充实，每一天都是节日！”