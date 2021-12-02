《梅艳芳》圆寻亲梦 外甥失联21年现身

（香港讯）电影《梅艳芳》记录香港已故传奇天后梅艳芳的一生，由王丹妮演绎梅艳芳（梅姐），廖子妤饰演梅艳芳姐姐梅爱芳。

梅爱芳于2000年病逝，与她感情深厚的梅艳芳当时曾答应姐姐会代为照顾一对当年分别7岁及5岁的外甥潘文皓及潘进皓，可惜梅爱芳丈夫潘立德在丧妻后，带着两子离开香港，从此失去联系，至今已21年。梅姐曾听闻潘立德移居北京，曾在当地寻人无果，梅姐临终无法兑现诺言而留下遗憾。

外甥住在加拿大 不知梅艳芳生前找他

昨天（12月1日）有报道指，在电影《梅艳芳》上映后，有人发现了潘文皓的面簿帐户。今年28岁的潘文皓原来身处加拿大，并至少入场看了两次《梅艳芳》。他在面簿上透露自己无数次流泪且难平伏情绪，他向天上的母亲和阿姨说：“妈妈，虽然你不可以在这里看着我和弟弟长大，但是我知道你在天上一直有看顾着我们……姨姨，你将你的生命奉献给了舞台、音乐和你的歌迷，无论你在哪里都好，我都希望你可以感觉到满满的幸福，因为到今时今日仍然有好多人爱着你、怀念着你。”

报道指原来潘文皓一直不知到梅姐寻亲多年，他承诺会谨遵阿姨教诲，不轻言放弃，好好成长以回报妈妈及阿姨：“妈妈，姨姨，我永远以你们为荣。”

梅爱芳是梅姐最爱亲人

在《梅艳芳》电影中，刻画最多的家人就是梅爱芳，她是梅艳芳生前最挚爱的亲人，陪伴了梅艳芳大半生。

姐妹俩从小相依为命，一起去表演，一起参加歌唱比赛，后来梅艳芳成了歌坛天后，梅爱芳却默默无闻，但这并没有影响两人的姐妹情。梅爱芳一直默默地陪伴、见证着梅艳芳的成长，更是她演艺事业上的助力，也因此后来梅爱芳患病离世时，给梅艳芳带来了巨大的打击。

梅爱芳丈夫潘立德当年在妻子逝世后离开伤心地香港，从此断联。据报道，潘立德与妻子的家人（梅艳芳除外）相处得不太融洽，梅爱芳患癌后，他曾经与覃美金（梅妈）为治疗的方式争吵。当时覃美金坚持要用中医保守治疗，而潘立德希望用西医，最后拗不过覃美金，用了中医治疗，最终梅爱芳离世，对潘立德带来了很大的撞击。

在姐夫以及两个外甥消失后，梅艳芳曾经四处寻亲，当年她在接受媒体访问时，直言最牵挂的就是一对外甥，但她不断寻找，始终无所获。