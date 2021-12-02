为家庭淡出娱乐圈 王欣接拍《亚洲怪谈2》

曾出演歌台电影《881》“小木瓜”的王欣，2015年起淡出娱乐圈，生下两个女儿后几乎没拍戏。

今年年初，王欣冒着疫情风险，接拍《亚洲怪谈2》新加坡篇《故地重游》，出演患有抑郁症的母亲。

王欣2015年6月因怀孕而停止拍摄本地剧《起飞》，过后生下2个女儿。

在昨天举行的《故地重游》记者会上，王欣表示，年初导演找她出演时确实曾犹豫要不要接拍。

她担心疫情期间，要牺牲家庭时间来接拍这个要求很高的角色是否值得。她也担心自己如果处理不好，或将病毒带回家，危及家庭。

王欣剧中出演的母亲角色，患有抑郁症。她自从有了2个女儿后，一直处于幸福妈妈的状态，要接拍这样一个沉重的角色，她害怕拍完戏后会变成另一个人。

“我知道自己的性格，无论是拍电影，还是舞台剧，都需要2到3个月才能收拾好心情。”

王欣曾出演过好几部恐怖片，如《守夜》、《超渡》等，被新马媒体封为新一代鬼后。

《故地重游》以本地中元节为背景，讲述一名有抑郁症的母亲发现儿子行为古怪，也发现家里有诡异事件发生，威胁到儿子的生命，她最后能否拯救儿子和家人？

王欣表示，除了自己过往拍过鬼片的经历，导演找上她，也是因为她当了母亲，很适合剧中角色的需要。

她透露，导演会在片场通过聊天和彩排，帮助她进入角色。拍摄过程只有8天，她感到蛮惊讶，这次并不需要时间来抽离角色。

“停了这么久没有演戏，不需要时间来抽离角色，作为演员也许是一种进步。”

《故地重游》气氛诡异、惊悚。王欣认为，有灵异事件未必真的恐怖，也许是内心害怕失去才真的恐怖。她希望自己的呈现观众能看得到。

戏份不多 林明伦：角色无大小

林明伦在《故地重游》中出演王欣的老公，但几乎很少出现在家中，戏份多数是通过和王欣通电话来展开。

他昨天坦言，作为演员，不会去问角色大小，也不会觉得戏份少会限制发挥空间。

他认为，这个父亲角色，不仅要在剧中照顾患有抑郁症的老婆，也要演出从不相信到亲眼见到真相时，放下心中心结的多重层次，有一定的挑战性。

虽然戏份不多，但林明伦感恩能参与这部很诚恳的作品。

《亚洲怪谈2：故地重游》将于12月19日晚上10时在HBO GO上线，同时也在HBO频道播出。