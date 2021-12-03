《你也可以是天使4》搭档张哲通 李文海荣升“爷爷”辈

在新剧《你也可以是天使4》中搭档2019年才华冠军张哲通，资深艺人李文海笑称现在荣升“爷爷”辈了，出演张哲通的爷爷。

资深演员李文海早年因偏头痛退居幕后，后找出病根，治好高眼压引起的头痛，近几年也偶尔接拍本地剧。但角色已从演“爸爸”变“爷爷”了。

正在拍摄本地医疗剧《你也可以是天使4》的李文海昨晚受访表示，自己在剧中搭档2019年才华冠军张哲通，两人剧中变成相依为命的爷孙。

他透露，自己的戏份几乎是和张哲通展开，剧中他出演酒楼的老板，但孙子个性吊儿郎当，便要求他必须进入乐龄护理中心任职一年，如果半途而废或者被开除，就会丧失酒楼的继承权。

李文海认为，随着年岁增长，都是年纪偏大的角色找上门。他笑说，新传媒签约的艺人中，和自己年纪相仿的只有铁三角：朱厚任、陈澍城、刘谦益。但他们有其他戏剧在身或没空档时，剧组就会找他来演爷爷。

《男人当家》中曾演张为儿子

现年64岁的李文海笑说，以前多演爸爸角色，现在这把年纪也不可能演儿子吧。不过他转念一想，说2007年在《男人当家》中还真演过儿子。“当时张为演我的爸爸。”

第一次和才华新秀搭档，李文海笑指自己年纪大了，眼力不好，年轻人换一个发型就认不出来了。

不过，他说自己之前看过关于张哲通的新闻报道，接触后发现他非常纯朴、老实，很容易相处。最重要的是，他很有人缘。

至于新秀的演技，李文海就夸他演起来很驾轻就熟，认为年轻人记台词也不错，两人对台词的时候也不会一直卡在那边。

本地剧受限难突破

李文海早年出演过古装剧《绝代双雄》和时代剧《雾锁南洋》等。演戏30多年，他回首看，认为上个世纪80年代的本地剧比较多元化，不仅有古装、时装还有侦探剧，戏剧性也比较强。

他认为，现在的本地剧集多要配合官方的一些教育宣传，较难突破戏剧性。“因为这个局限，其实故事人挺难发挥的。”

他也觉得，时代变迁，观众的口味也一直在变，早年本地刮日风，喜欢看《阿信》，后来则是韩风的《大长今》。但现在则是“东风”，喜欢看中国剧。“中国剧发展很快，他们有雄厚资金，拍出来也美轮美奂，兼具商业和主旋律模式。”

安享晚年只想健健康康

李文海现在除了偶尔接戏，在一家教育机构教授孩子们一些基础的表演课程，包括绕口令，台词以及朗诵等基本功。

他表示这把年纪了，也没什么野心，即便有，也力不从心。只是希望自己能健健康康就好了，当然还是可涉猎感兴趣的东西。