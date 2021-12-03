《鱿鱼游戏》夺6奖成大赢家 李政宰机场直奔颁奖礼

（首尔讯）韩国亚洲明星盛典Asia Artist Award（AAA）昨日（12月2日）在首尔举行颁奖礼，会上颁发多个影视及音乐奖项，全场焦点落在热爆全球的韩剧《鱿鱼游戏》。郑浩妍、“韩美女”金姝怜及“黑帮大佬”许城泰分别获颁人气奖及最佳演员外，因航班延误几乎缺席的李政宰，更夺得至高荣誉的年度演员大奖，《鱿鱼游戏》合共夺得6个奖项成为今届大赢家。

在《鱿鱼游戏》中饰演“韩美女”的金姝怜及扮演“黑帮大佬”的许城泰一同获颁最佳演员奖。

金姝怜表示从影以来首度得奖，多谢台前幕后。许城泰感谢《鱿鱼游戏》工作人员，令他可以尽情演出。身在美国的郑浩妍获得“U+Idol Live人气奖”，她拍片感谢粉丝支持，笑言下次会亲身领奖。

刘亚仁和李昇基获颁年度演员

李政宰包办热门趋势奖、优秀奖及至高荣誉的年度演员大奖，昨晚他刚从美国赶返韩国，却因航班延误而迟到，由同门师弟P.O代领热门趋势奖，中场赶到才亲手接过余下两奖。

李政宰感谢观众喜爱《鱿鱼游戏》，对于同剧拍档得奖更是高兴，“想把奖项跟台前幕后一起分享”。

李政宰连续两年获颁年度演员大奖，他对此感意外，虽然努力工作，仍是觉得太幸运。最后，他不忘宣传2022年即将上映的电影《狩猎》，是他出道首度又导又编又演。

韩片《收尸人》刘亚仁与《Mouse》李昇基分别获得电影及电视部门的年度演员奖。刘亚仁兼夺亚洲名人奖，他表示台下名人众多，让他不好意思领奖，“我会报答大家的爱与关怀，令自己变得更善良”。

金宣虎连夺两项人气奖

《Running Man》宋智孝连续三年获颁RET人气奖，被问到保持人气的秘诀，她开玩笑说“靠美貌”。

《海岸村Cha～Cha～Cha》金宣虎连夺两项人气奖，但因私生活引起争议的他未有出席颁奖礼，就连致谢短片也没有。

音乐部门方面，男歌手林英雄获颁年度演歌大奖，防弹少年团（BTS）凭英文歌《Butter》拿下年度歌曲大奖，年度表演大奖由另一男团Stray Kids夺得，NCT127则夺得年度专辑大奖。

Seventeen获颁年度歌手大奖时，成员以日文发表得奖感受，却因为忘记对白而惹来一阵笑声。