TVB万千星辉颁奖礼下月举行 锺嘉欣有信心摘视后

（香港讯）TVB万千星辉颁奖礼将于明年（2022年）1月2日举行，锺嘉欣日前在IG分享新照片，原来她和儿子Jared飞抵香港，而不少网民认为锺嘉欣返港，意味着她出席颁奖礼夺视后宝座机会大。锺嘉欣早前在加拿大温哥华接受《明报周刊》访问时亦坦言，有信心得奖。

从2006年到2018年离开TVB，锺嘉欣几乎每年都提名“最佳女主角”，可惜一直与奖项无缘。有网民发现她至今已在颁奖礼陪跑13次，如果今年未能登上视后宝座，实在让人无法接受。她在《星空下的仁医》的表现获得很多网民的肯定，她开心地说：“多谢大家这样看好我，想我拿视后，这已经令我很开心。有没有信心得奖？有的，我对自己的演出和演技是有信心的。”

其实锺嘉欣最希望《星空下的仁医》可以得“最佳剧集”奖。“我觉得这部戏很有意义，令大家更加珍惜生命和学会生命是没有得掌控，就算做医生也不能控制能否医好一个病人。”

剧中锺嘉欣最令人激赞的是那几场哭戏，尤其是得知孩子Heman离世那一幕，哭得令人好揪心。她说：“多谢大家看完我的哭戏，说我提升了，其实每一次我拍戏不论是不是哭戏，都是用尽全力，很少滴眼药水，都是来自真情感。”她认为拍哭戏想象力要丰富。“不是哭得凄惨，有眼泪就是好，一定要内在也感受到那种痛，要相信剧本、相信角色，而我这次真的是相信章以芯，我很喜欢她。”

亲自照顾儿女 感到最开心幸福

过去一年因为疫情，锺嘉欣都留在加拿大全情照顾一对子女。她说现在是她人生中最开心和幸福的时候：“每日都是自己亲自照顾子女，虽然辛苦，但我很享受。帮他们冲凉，换衣服，到拖着他们的手，带他们上学，煮饭给他们吃，他们不吃，我追着他们喂，教他们上厕所，这些都是毕生难忘的人生阶段。虽然没有了自己的时间，但没有什么比自己的家人可以整整齐齐更幸福。很多物质的都不能填补你的心灵，所以这一刻我很开心可以在我的家人身旁。”