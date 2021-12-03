与读者分享 林青霞自剖身心灵合一

（台湾讯）金马影后林青霞上个月（11月）初在香港欢度67岁生日，她近日与《中国时报》分享，这一年是她一生中最快乐的时光，并以“身心灵合而为一”形容此刻心境。林青霞说：“现在最珍惜的是和家人、好友相聚，形式化的东西不重要。”她不想让大家增添烦恼，今年生日还特别通知所有亲朋好友别送礼。

不过她今年倒是送给亲友一个很好的礼物，就是“宾主尽欢”。她请摄影师在聚餐的地方搭了小摄影棚，打好灯光，谁想拍照就进去拍，有情侣照、全家福、个人照、搞笑照等等，朋友们都兴奋地谢谢她。她说：“Party让每一个人都高兴，实在是圆满，朋友、家人们都高兴了，我更高兴。”

谈到生日的感触，林青霞分享这一年好像突然开窍了，除了一连4年不间断的运动，包括打羽毛球、乒乓球、走山、做皮拉提斯，每天至少运动1小时，现在又迷上画画和唱京戏，加上写文章、看书，时间分配得刚刚好，过得充实而有自信。

成功减重11公斤

林青霞今年7月自爆体重达68公斤，她原本没什么在意，但女儿和朋友劝她为了健康着想，还是要控制体态，或许被女儿说动，自己也惊觉不忌口、作息颠倒的生活太颓靡，她从去年圣诞节后下决心开始瘦身，已经成功减重11公斤。

林青霞也提到：“麻将已经不打了，电视也很少看，几乎忘了有电视这回事，不过朋友介绍好看的剧集还是会抽空看。”她最近看了Netflix夯剧《鱿鱼游戏》，分享说：“朋友说好看得不得了，我觉得剧本很有创意。”美国影集《婚姻场景》（Scenes from a Marriage）也令她激赏：“演员演技惊人，剧本好，一切都好。”

众星友相聚悼石天

林青霞的好友施南生前不久失去了当年在香港新艺城电影公司一起打拼的战友石天，为了悼念他，施南生邀新艺城另外两巨头麦嘉和黄百鸣聚会，也邀林青霞、泰迪罗宾、曾志伟、张艾嘉聚餐。

谈到石天，林青霞透露，自己对石天的印象非常好，石天性格很幽默，还曾分鱼丸给她吃，记忆十分美好。其他人也都很怀念石天，这次聚会特意给石天留了空位子，散席时还分别向这个空位子告别。

几位老友相聚除了话当年，曾志伟现在是香港无线电视的高层，黄百鸣自组公司拍戏，张艾嘉当导演，施南生监制的大陆片《长津湖》破了大陆电影票房纪录，麦嘉则是虔诚的佛教徒。林青霞写下“笑着告别”文章，娓娓道来与这几位星友过往合作的点滴，文章12月5日将刊登于《中国时报》。