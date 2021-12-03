走一段回忆的长廊 哪一首是你生命中的主题曲？

如果你爱音乐，愿意进入一首歌，或让歌曲进入你的生命，那在人生的不同阶段，必定都有一首承载了你那一段生命经历的歌曲 。时光荏苒，多年后当我们听到那首歌，就会想起那段人生。《时光音乐会》或许就是那么一个会让你想起“你的歌”的音乐节目。

节目的另一亮点在于歌曲“背后的故事”。尽管那首歌不属于你的年代，但在听过歌手娓娓道来歌曲背后不为人知的故事后，耳边响起的那个旋律，似乎也不那么陌生了。你会有点开始喜欢上那首歌，甚至会因为那故事而对歌曲产生一些共鸣。

《时光音乐会》邀请一众实力唱将如谭咏麟、林志炫、许茹芸、张杰、凤凰传奇、郁可唯等，互相翻唱彼此代表作，以音乐为桥梁分享不同年代的时光。节目组还不时安排一些特别嘉宾，如李克勤、任贤齐、何炅、汪苏泷等人助阵。

80、90年代：谭咏麟 李克勤 林志炫

“共赴患难绝望里，紧握你手，朋友”。这是谭咏麟的经典作《朋友》其中一小段歌词。画面里，是三十多年前充满朝气的谭咏麟和成龙。镜头一转，71岁的谭咏麟谈起关于这首歌的一段往事：1985年和成龙一起拍摄电影《龙兄虎弟》时，成龙发生了意外。手术结束后，谭咏麟心里担心又进不去成龙所在的特护病房，便想了办法，在病房外用口哨哼起《朋友》这首歌。成龙听到后，也跟着一起唱了起来。“从此以后，我跟成龙每次见面，都用这首歌来打招呼了”。无论你是大明星，还是市井小民，时光总是一视同仁，或许那些带走了或带不走的，都留在了老歌里。

李克勤也分享了《红日》背后的故事。看似正向励志的歌词背后，竟是他在1992年的某一天熬夜拍戏后，半夜在电视台的停车场内写出来的。看着一个又一个艺人打卡下班，他感叹道，“我的命运怎么会这样”，进而创作出了“命运就算颠沛流离”、“命运就算曲折离奇”等金句。一夜过去，天亮了，留下的歌曲被听懂的人记住了，也真如歌词里所唱的，“我愿能一生永远陪伴你”。

时间来到1998年，林志炫戴着《蒙娜丽莎的眼泪》在中国高校进行巡演。在清华大学，他被某个男同学的嗓音给吸引，念念不忘这把特别的声音。一直到2017年，在录制节目《歌手》时，同台的另一个歌手跟他说，“你知道吗，我就是那时候在清华大学唱你前面的那个……”这个人便是歌手李健。同一首歌曲，在同一个时代下的集体记忆，却存放着截然不同的风景。

00、10年代 张杰 郁可唯

身为节目组最年轻的歌手，快40岁的张杰和郁可唯其实也不那么年轻了。千禧年迎来的是电视选秀节目的时代，一张又一张新鲜的面孔陆续出现在观众面前。无独有偶，张杰和郁可唯都出自选秀。选秀节目搭配电视剧脍炙人口的主题曲和插曲，让他们的人气来得快、去得也快。选秀之后，他们的事业也随之走向低迷。张杰说，2010年是他情绪最低落的一年，可以在家坐着看时钟发呆四小时，上台时看着歌迷却觉得他们不是真心喜欢自己，对自我产生怀疑，一直到遇上了一首歌《这，就是爱》。

一旁的郁可唯在张杰说话时听得眼眶发红，仿佛在听着别人说自己的故事。她诉说着自己曾因太在意别人的目光而丢失了自己，同样也因为2019年的《路过人间》，才开始学会如何转换那些不好的能量，透过歌曲而自愈。

没有繁琐的赛制、没有为高音而飙的高音，一群音乐人围炉谈今时往昔，以最纯粹的音乐本质来治愈人心。原本担心会因为年代而对一些歌曲无法产生共鸣，但节目组利用歌曲背后的故事巧妙地将歌曲与观众连接。在快节奏的时代，慢下来用歌曲与时光对谈，就如郁可唯说的，“其实是一件好浪漫的事”。

（视频由星和提供）

《时光音乐会》，Hub都会台（星和Ch111/825）每逢星期一 晚上8.00