被克鲁尼批评行事不严谨 鲍德温开腔反击

（综合讯）好莱坞男星Alec Baldwin（亚历鲍德温）在拍片以道具枪误杀摄影导演Halyna Hutchins（哈里娜哈钦斯）之后，首度公开接受ABC新闻台访问，他斩钉截铁地说自己“没扣扳机，是枪走火”，并说：“某人要为发生的事情负责，我不能说是谁，但我知道不是我。”记者追问他为何没检查枪，他称过去拍戏时曾有剧组人员要他不要自己检查，认为那是剧组的工作，不希望让演员自己负责枪支安全。

他回想事发前，他们正在走位排练，“哈里娜要让我的枪定位，每件事都照她的指示做。我把枪掏出放在她指定的位置，我没对着摄像机镜头射击，我是朝下射击，照她的指示，也不会出现在电影里。”后来他还和哈里娜讨论在镜头前看起来怎么样，“我问‘怎么样？效果好吗？’她说‘很好。’”接着他放开枪的手柄，“轰！枪支走火了，每个人都吓坏了。”他强调自己被告知枪是没有子弹的，却没想到根本不是这么一回事。他还说，剧组人员把他带离现场前，哈里娜还是有意识的，还听到她说自己状况稳定，他是在警局做完笔录后，才被告知她在抢救后不治。

鲍德温的发言也许经过律师指点，但他撇得一干二净的态度，却让不少人觉得反感。知名男星George Clooney（乔治克鲁尼）批评鲍德温在片场行事不够严谨，“我每次在片场拿到枪后，都会打开弹匣检查，也会把枪拿给要和我对枪戏的人看，也会让剧组看。每一场戏后，我们都会把枪交回给片场军械师，会这么做的原因之一，是因为Brandon（李小龙之子李国豪）的意外事故。每个人都这么做，每个人都知道，希望鲍德温真的有那么做。”

鲍德温对克鲁尼的话却不以为然，“有很多人总觉得要对某个情况发表评论，其实对事件根本没帮助。如果你的标准程序是每次都会检查枪，那你好棒。”他语带挖苦说：“我也许就跟其他任何事业一般的演员拿到武器的机会一样多，从来没有用枪射到别人或被别人打到，我自己也有标准程序，过去没出错过。”