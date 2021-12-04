《铁锈》“枪杀”悲剧 检察官说剧组可能会受到刑事指控

好莱坞男星Alec Baldwin（亚历鲍德温）今年10月21日在新电影《铁锈》（Rust）片场发生道具枪竟射出实弹，造成误杀摄影导演Halyna Hutchins（哈里娜哈钦斯）的悲剧。

根据路透社今早的报道，新墨西哥州地方检察官于美国时间周五表示，为电影《铁锈》处理枪支的一些人，可能会因哈里娜哈钦斯的身亡，而面临刑事指控。

地区检察官Mary Carmack-Altwies（玛丽·卡马克-阿尔特维斯）在一份声明中表示，她尚未就指控做出任何决定，但“参与现场处理和使用枪支的每个人都有责任以保护他人安全的方式行事。”

她补充说，一旦调查完成，“某些人可能会因他（或她）在《铁锈》中的一些作为和或不作为而承担刑事责任”。

玛丽·卡马克-阿尔特维斯并没有说明调查的结束何时会出来。

她的声明是在亚历鲍德温周四接受ABC新闻台访问之后发表的，鲍德温今年10月份在圣达菲附近的一个牧场进行新戏排练时，拿着枪发射了实弹杀死了摄影师哈里娜哈钦斯，并伤及了电影导演Joel Souza（乔尔苏沙）。

艾力克鲍温在事发后先是沉默，周四首度接受ABC新闻台访问，他斩钉截铁地说：“某人要为所发生的事情负责，我不能说是谁，但我知道不是我。”也许他的发言是经过律师指点，但他把悲剧撇得一清二楚的态度，还是让不少人反感。