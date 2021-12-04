与六孙子首登周刊封面 辉哥心疼孙子课业太忙

最新一期的《优1周》，封面人物找来本地搞笑艺人程旭辉和他的6个孙儿孙女齐齐上封面，祖孙7人相聚，幸福感爆棚。

这也是辉哥和孙儿们第一次上杂志的封面，他昨天下午接受《新明日报》访问时说，之所以答应祖孙出动拍封面，主要是被周刊记者所打动，“认识杂志的记者有一段日子，和她非常熟络，当她向我提议时，我没想太多就答应了！”

和孙儿们一起上杂志封面，辉哥说心情当然是非常兴奋，“机会难得，尤其是我的孙子们，杂志昨天一出就去买，现在那本杂志，他们传来传去都快要翻烂了，哈哈哈.......”

69岁的辉哥和太太育有3个女儿，6个外孙（5女1男），目前和二女儿同住，他受访时说，二女儿的新家装修快竣工，不久就会搬去新家住，他流露出“不舍和失落”的语气说：“以后我俩老会很‘寂寞了！”

辉哥口中的寂寞，其实是指女儿一家搬出去后，孙子们不常在身边，家里不再像以前那样显得热闹，所以他才感到“寂寞”。

不过，当记者问及他和6位孙儿们的祖孙情时，辉哥的语气流露出的是兴奋，话筒中也能感觉他幸福洋溢之情。

他说，在他的眼中6个孙儿们都很乖巧，虽然偶尔也会淘气、调皮，但还是很听话，所以从来不让身为“阿公”的他生气。

“有时我在做工，比如现在接受你的访问，他们会跑过来吵我，我只要告诉他们我在做工，他们就会乖乖地走开，当然偶尔一两次会俏皮不听话，但只要我对着他们说；‘Look at my face‘（看我的脸）’，他们知道我‘生气’了，就不会再闹了。”

问他孙儿们若屡说不停，是否会打骂他们？

“不会，怎么舍得打骂他们呢！”

“辉哥”程旭辉与6名孙子齐上这期《优1周》封面。（图 / 《优1周》）

有人曾找孙子们上综艺节目

6位孙儿们上了周刊封面，辉哥是否曾考虑让他们也进入演艺圈，成为“星三代”？辉哥说，他们课业太忙了！

辉哥坦言曾经有人找过孙子们上综艺节目，但碍于女儿与女婿工作忙碌，没人帮忙“看头看尾”，再加上他们周末还要去上额外的课，难以安排时间，但辉哥说若是拍广告，因为时间短，一天或几个小时还可以考虑。

可是，身为阿公的辉哥看到孙儿们而今课业那么忙碌，倘若真的去拍戏或拍广告，他会感到心疼，“有时我在片场看到小朋友很累，会很心疼他们。”

不急着去旅行

目前辉哥正在赶拍方言剧《亲家、冤家做头家》，也接拍了梁志强的贺岁电影，以及贺岁网剧《宫斗攻略》。此外，也跟着潮流走，开启了直播带货的通道。

虽然疫情下仍有工作，但他希望疫情能快点过去，那他就可以像往日般与家人、亲友出国去旅行，“以前我们经常去JB（新山）和曼谷吃喝玩乐，现在不能了，我快要闷荒了！哈哈哈.......”

随着政府与多个国家开启了VTL，那辉哥也可以以VTL的方式出国旅行？

他说：“暂时不会，先看看吧，眼下也不急着去旅行。”