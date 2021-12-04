亚洲影艺创意大奖2021 李帝勋夺视帝陈凤玲无缘视后

韩国演员李帝勋凭《我是遗物整理师》夺得“亚洲影艺创意大奖2021”（Asian Academy Creative Awards）视帝宝座，《我》也同时拿下最佳剧集。

颁奖礼昨晚（12月3日）在新加坡举行，各地入围者通过线上连线参与，部分本地入围者则亲临现场。李帝勋打败其他11位来自亚洲各地的对手，包括本地小演员黄企健，日本《全裸导演2》的山田孝之、中国大陆《赘婿》的郭麒麟等，夺得“最佳男主角”。他在《我》中饰演放荡不羁的叔叔曹尚久，因为被同母异父的哥哥指派为侄儿的监护人，跟随侄儿加入遗物整理公司，而对生活有了新的感悟。

李到晛夺最佳男配角

最佳男配角由韩剧《甜蜜家园》（Sweet Home）的李到晛获得，该剧导演李应福夺得最佳导演。李到晛在剧中扮演大楼领导者，带领大家逃出生路，精湛演出让观众印象深刻。李帝勋和李到晛都没有出席颁奖礼。

视后是来自印度的KonKona Sen Sharma，她的对手包括本地的陈凤玲、韩国的李是英、中国的宋轶、台湾的徐堰铃等。最佳女配角则由印度演员Amruta Subhash获得。

本地艺人全军覆没

本地演员昨晚空手而归，陈凤玲凭《森林生存记》获得新加坡冠军并代表本地角逐视后，可惜与总冠军无缘。

她接受《联合晚报》访问时听得出有些失望，“如果能得奖当然会很开心，但因为对手很强所以我没有抱太大希望。我看过得奖的印度演员KonKona Sen Sharma的演出，她演得太好了，很替她开心。”她为这次能和亚洲优秀演员共同竞争感到荣幸，并表示从赛前的分享会中获益良多，因此很满足。

12岁的小演员黄企健凭《很久以后的未来》入围视帝，许美珍凭《过江新娘》角逐最佳女配角，葛米星凭英语剧“Slow Dancing入围最佳男配角；吴振天以《卧虎藏鬼》争夺最佳喜剧演员，Pornsak凭《邻里来爆料》入围最佳综艺节目主持人奖，但都没有抱走大奖。

许美珍性感出击 林慧玲婚戒抢眼

本地艺人林慧玲、陈凤玲、刘子绚、田铭耀、孙政和张哲通昨晚担任颁奖人。颁发“最佳导演奖”的林慧玲人逢喜事精神爽，右手无名指上的戒指更是耀眼。

角逐最佳女配角的许美珍性感出击，不但以低胸装展现好身材，衣服两侧仅以圆环扣着，十分养眼。她受访时透露衣服是造型师Keith Png为她找的，“他问我敢不敢穿，我说好啊！反正我最近瘦了八公斤，那就秀一下吧！”她看起来像中空上阵，但其实穿了肉色丁字裤，也做足防范措施。

新加坡获六奖项

新加坡今年共获得六个奖项，包括最佳剪辑（Wild City:River World）、最佳资讯节目（Climate Change）、最佳短片（Spectrum: The Visit）。

The Apprentice:One Championship Edition获得最佳即兴娱乐节目及最佳改编节目模式。谢恩实（Steven Chia）则获颁“最佳新闻及时事节目主持人”。