儿告《梅艳芳》侵权 梅妈斥：财迷心窍

（香港讯）电影《梅艳芳》根据已故香港天后梅艳芳的真实经历改编而成，上映近一个月时间，梅艳芳的胞兄梅启明前天（12月2日）入禀高等法院控告电影制作公司安乐影片有限公司。梅启明声称持有梅艳芳的商标，《梅艳芳》一片在未经他同意下使用了该商标，遂入禀安乐影片索偿，并要求禁止再冒梅艳芳的商标，但当中未有列明索偿金额。

不过昨天（12月3日）有报道指，梅妈覃美金对儿子行为不满，虽然平时两人关系良好，但这次梅妈都直斥儿子财迷心窍。梅妈称不知道儿子有注册“梅艳芳”商标，今次入禀是儿子自做主，她生气地说“我更是不同意，我阻止不了他。”不过梅启明回复传媒指，有将决定告诉梅妈，为“财迷心窍”四字反问：“有什么问题呢？”并称仍然与梅妈同住，但梅妈因老人病要住院两星期。

梅启明亲自撰写的入禀状指称，原告（梅启明）为已故知名女艺人梅艳芳的胞兄，亦持有“梅艳芳纪念有限公司”。原告由2004年11月24日起，持有“梅艳芳”及“Anita Mui”的商标，类别为“贵金属及其合金”，如珠宝、首饰、手表等。原告又称于2018年递交“防御商标”申请，即将上述商标的覆盖保障范围具体化，此“防御商标”任何时刻均受法律保护。

入禀状续称，由于原告持有商标，及作为梅艳芳胞兄，令公众被误导而错误理解《梅艳芳》与原告息息相关，造成原告的损失，原告更认为被告会继续相关侵犯商标行为。原告指，基于被告的错误行为，被告有责任向原告提供所有侵犯商标行为的活动及资料；且原告有权根据条例，向被告申索所有应付款项的利息、利率及息期，并由法庭判定。

电影公司：合法基础下进行《梅艳芳》拍摄

由《寒战》导演梁乐民执导，王丹妮、刘俊谦、廖子妤、林家栋及古天乐等主演的《梅艳芳》，故事根据已故香港天后梅艳芳的的真实经历改编而成，电影上映以来一直叫好叫座，票房更向5000万（约880万新元）迈进。

有关梅启明的指控，安乐影片有限公司回应︰“由筹备至开拍到现在，我们一直有法律团队跟进处理有关法律问题，并在合法的基础下进行电影《梅艳芳》电影的制作。现这事件已交由我们法律团队处理，现阶段我们不作任何回应。”

阿梅遗产没留给哥哥

梅艳芳生前的遗产安排，可见她和长兄梅启明感情的深浅。她成立信托管理基金，将位于英国伦敦及香港共两个物业送赠好友刘培基，梅妈每月可获7万元（约1.2万新元）生活费，4名侄女及姨甥共获约170万元（30万新元）教育费外，若梅妈过世后，余下资产扣除开支捐给妙境佛学会。

由于拒把遗产交由梅妈处理，2004年开始梅妈在梅启明陪同下展开长达多年的争产官司，以不同理由索钱，声言要应付养6只狗、梅启明夫妇及请家佣等开支的梅妈，成功调高每月生活费达20万元（3.5万新元）等。梅妈先后控告遗嘱执行人等全部败诉，2011年上诉至终审法院更是终极败诉，当时梅启明扬言要“翻案”。

外间一直有指梅启明生活挥霍没正职，早年更有指阿梅借钱给他搞狗场，最后生意失败并要阿梅花百万还债，另有指阿梅借200万元（35万新元）给他开公司，但最后公司的9成资金去向不明。