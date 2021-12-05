流氓检察官 A Violent Prosecutor

Hub都会台（星和Ch111/825） 晚上10.00

黄政民饰演的检察官被冤枉是杀人犯，被判刑入狱的他，在监狱中结识了姜东元饰演的花美男欺诈犯，检察官决定利用对方偷抢拐骗的能耐，向黑社会组织展开复仇。

乘风破浪的姐姐S2（首播）

Ｕ频道 晚上7.00

邀请那英、周笔畅、杨丞琳、容祖儿、王鸥、陈妍希等30名年龄在30岁以上的女艺人，通过封闭式训练和比赛，最终由全民投票选出7名女艺人组成全新女团。

追龙II：贼王

CM+（新电信Ch571） 晚上9.00

高智商悍匪龙志强（梁家辉饰）在香港回归前，乘港英政府不作为，屡犯巨案，绑架富豪，事主怕被报复，交赎款后不报警。香港警察何天（古天乐饰）潜入犯罪团伙卧底，打探出龙志强下一个绑架目标的身份，何天偷偷配合警方布下天罗地网，他的性命也危在旦夕。

宇宙探索 Universe

BBC Earth（星和Ch407）晚上9.00

每一夜我们仰望的星空都有规模庞大的剧情正在上演：外太空星球，僵尸恒星，比太阳大上十亿倍的巨型黑洞，都承载着不可思议的独特故事。节目利用电脑动画与绘图特效传达现代科技发现的重大进展，让观众身历其境，了解太阳系的瑰丽样貌，探索浩瀚无垠的太空深处。

青春夜佰味3（首播）

Taste of Youth Night 3

Hub都会台（星和Ch111/825）下午4.30

第三季深入少数民族聚居地，寻访当地特色美食，呈现热情奔放的蒙古族风情，载歌载舞的朝鲜族风情，也有质朴纯粹的土家族风情及美食。