第32届新加坡国际电影节今天(12月5日)揭晓“银幕大奖”成绩,伊朗电影《上路》(Hit the Road,又译《伊家好走》)得亚洲长片竞赛的最佳影片奖。

《上路》是导演Panah Panahi(帕那帕纳西)执导的首部剧情长片。帕那帕纳西是伊朗电影大师Jafar Panahi(贾法帕纳西)之子。电影故事讲述,看似普通的家族公路旅行,随着一步步逼近伊朗边境而变得紧张,原来,其中一名家庭成员因触犯反国家罪被通缉,即将要逃离家园,故事刻画离别之苦。电影此前获颁伦敦国际电影节的最高荣誉大奖。

亚洲长片竞赛的最佳导演奖颁给《以卵击石》(Pebbles,又译《鹅卵石》)的印度导演P.S. Vinothraj。《以》是导演的处女长片,故事改编自他亲人的亲身经历,诉说印度根深蒂固的父权体制,令女性及小孩成为无辜受害者。最佳表演奖颁给在电影《火》(Fire)里表现精湛的哈萨克斯坦男演员Tolepbergen Baissakalov。

东南亚短片竞赛方面,最佳导演奖得主是以亚洲金融风暴为背景的短片“A Man Trembles”的本地导演搭档蔡圣恩与林俐璇。两人说,奖项鼓励他们继续把反映新加坡人心声和生活的真切故事,告诉东南亚观众。最佳新加坡短片奖由视觉艺术家Lucy Davis(露西·戴维斯)掌镜、聚焦东陵福生态环境的纪录短片“{If your bait can sing the wild one will come} Like Shadows Through Leaves”夺得,她将荣耀归功团队。最佳东南亚短片奖由越南导演张明贵(TruƠng Minh Quý)的作品“The Men Who Wait”夺得。缅甸短片“February 1st”获得特别表扬奖;越南短片“Grandma's Broken Leg”获青年评审奖。

备受瞩目的观众票选奖由本地跨性别导演黄倩仪费时两年完成的纪录片《一些女人》(暂译,Some Women)夺得。该片今天傍晚在Filmgarde Bugis+重映,为本届新加坡国际电影节划上句点。

完整得奖名单可上www.sgiff.com查询。