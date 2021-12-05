新片为拍乩童上身 陈子谦亲问神

首次为新片《24》粉墨登场，拍摄乩童上身仪式，上香20支、贴身护身符20个，才子导演陈子谦拍问神戏，情节虚构，跳乩仪式却是来真的。

为了那场问神戏，《24》制片张峻峰通过朋友介绍，找上水沟舘圣德坛。“为了尊重神明，拍摄前必须得到圣坛应允，记得那天我与子谦排队进坛，一看到排队领的号码，正是24！”

似乎冥冥中得到启示，《24》顺利取得圣坛首肯拍跳乩戏；开拍当天，制片人峻峰代表剧组，虔诚上20支香，再分派20张贴身护身符给所有参与剧组人员。

“庙内有人嘱咐，若拍摄期间感应异相，千万不要说出口……”

《24》是陈子谦最新掌镜力作，12月3日才于新加坡国际电影节举行首映礼，吸引200观众，满座旺场。

《24》描述一名电影收音员在意外身亡后，跨越时空，来到24个不同的场景。生前尽忠职守的他，至死牢牢抓住收音杆，在不同的空间努力收音，一刻也不消停。

《24》探讨生死，离苦得生、何时抵达彼岸？记者看了《24》，画面很多时候无声胜有声，语言力度很强，用心聆听，必能捕捉影片欲传递的深意。

请不到邱金海 子谦参演

意外见到子谦参演，子谦钟情幕后工作，向来谢绝亮相幕前，是什么原因驱使他为《24》粉墨登场？

“因为我邀请的导演不能赴约！”子谦欲请艺术导演邱金海赏脸出镜，但邱导害怕不演，他唯有硬着头皮自己上。

那是一场陈子谦去问神，想知道一名合作无间的收音师意外往生了，他将会去哪里？有什么心愿未了？他在另一个空间过得快乐吗？拍摄前，子谦要求独自一人，以45分钟酝酿情绪。

情节虚构，跳乩上身却是真实的，台前幕后全严阵以待、不敢轻率行事。子谦黯然表示，当时他内心想的是一名已故的人，“这几年做幕后的电影工作者‘走’了七八个……”这也成了触发他拍《24》的动机之一。

陈子谦与《24》主角钟文乐。（SGIFF）

子谦有‘触电感’ 拍完瘫软

由于子谦入镜、改由制片峻峰掌镜。

“现场拍的是一个广角镜，我得趴在地上，导演子谦没彩排，一来就得正式拍！”峻峰说。

子谦坦承，脑袋原本还在构思如何演绎，一出镜涌出了内心真实的呼唤：“我会想，若合作得很亲密的伙伴忽然有一天离开这个世界，活着的人会怎么面对？”

镜头前的子谦表现出惶恐不安、说话语气略带颤抖，完全不像演戏，非常真实！

“拍摄时像是不由自主，我有强烈的触电感，一拍完，整个人瘫软。”子谦感应了神奇力量。

峻峰透露，既然“邀”神明入戏，没得NG、切忌儿戏，拍摄过程中他感应“身体发麻灼热”，但什么都没说。

本地影史上最大胆电影 或被电检禁映

《24》尺度大开，全裸情欲戏加上粗言秽语戏码，可能面临被电检禁映命运，对此子谦语气淡然：“干脆不上！”

《24》先到釜山影展、金马影展，后又能以R21尺度登上第32届新加坡国际电影节首映礼，为电影热爱者看见，子谦已很感恩。

《24》一开场就见到男男性爱戏，赤裸裸没有丝毫遮掩，历时2分多钟；另外两个场景，观众透过画外音听到很多方言XYZ，后段有一场三男喝酒聊天，提到事业女人，鱼虾蟹满天飞。

本地电影风气保守，《24》肯定会被要求删剪，对此，子谦怎么看？

“我预想不过关的机会很大，但如果要剪，干脆不要上映。”子谦有其对艺术的坚持。

反映导演最真实声音

《24》若不能放映，会否血本无归？子谦语气很平静：“拍这部电影不是为了赚钱，而是希望能拍一部代表自己，对导演来讲能反映自己最真实声音的戏。”

子谦要求“一个原汁原味版本”，不愿接受任何删剪。

“《24》投射了我过去5部电影的情感延续，绝对不赞同阉割。”

他坦言本地电影公司有兴趣发行《24》，但能否做商业放映，必须先过电检局那一关。