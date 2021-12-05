新家装修问题抽不开身 戚玉武暂不返乡

政府日前与多个国家开通疫苗接种者旅游走廊计划（VTL），在本地发展的游子、艺人纷纷回乡。但部分国家地区还未与新加坡开通这项计划，那么这些无法享受到VTL待遇的艺人将如何返乡？

来自中国广东，多年来在本地发展的戚玉武日前透露，自己可随时回国，只不过近期因为新家装修问题才一直抽不开身。

戚玉武表示，“这个（装修）是目前最头痛的事情，装修完后再看情况。”

戚玉武接着提到入境中国需要经历一段长时间隔离，又听说现在海外回国隔离天数再增加，以致前后至少有21天的隔离，对此戚玉武说：“如果前后加起来要花那么久的时间隔离，最后回去也就那么几天，这很不划算。”

回国一事还待观察，考虑到近期出现的新病毒株奥密克戎，戚玉武似乎变得更加谨慎。他表示：“接下来会怎样发展，会怎么样…… 真的很难说。”

父曾生病 令他六神无主

早前，戚玉武在生日当天（11月28日）发文，透露父亲生病一事，称父亲还因此住进医院，让他六神无主。

记者问起父亲状况，他表示幸好父亲患上的不是什么大病，很快就痊愈，因此没什么大碍。

戚玉武今年45岁，他在贴文中感慨四十不惑，五十知天命，自己就恰逢在这中间。

他也写下：“虽精诚所至，金石也未必能开，但除了努力，我还能怎样？似乎没有什么愿望可许，剩下的，只有努力付出。”贴文一出，许多圈内艺人如王冠逸、阿姐欧萱、陈秀环、徐彬、曾诗梅等等都献上祝福。