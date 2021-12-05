梅艳芳外甥首开腔：多谢姨姨教育基金

（香港讯）失联21年，梅艳芳的28岁外甥潘文皓预告回港探梅妈，首度受访：多谢姨姨的教育基金！

已故乐坛天后梅艳芳的其中一个遗憾，莫过于临终前未能与姐姐梅爱芳的一对儿子相见。在加拿大温哥华的外甥潘文皓终于现身，并首度开腔，日前接受《东网》访问，说永远以母亲梅爱芳和阿姨梅艳芳为荣。

潘文皓近日也接受资深媒体人车淑梅电台节目的长途电话访问。他称，当年三父子不在香港，不知道梅艳芳一直找他们，“如果知道，爸爸一定会带我和弟弟回来见她。当我知她一直找我们，亦是她临终前的心愿，我真的很难过。我最近两、三年跟姨姨的粉丝联系上，才知道有这部电影（《梅艳芳》电影），也知道有这一件事，是他们告诉我的。”

梅艳芳生前在遗产安排上，预留约170万港元（约30万新元）教育基金，用以支持潘家兄弟的教育费。

潘文皓对此十分感激，“我和弟弟多谢姨姨留给我们的教学基金，我们可以顺顺利利读完大学，现在又有一份挺好的工作。”

28岁的潘文皓指，自小学六年级开始已在温哥华生活，目前从事资讯科技工作，有正在交往的女朋友。他表示弟弟从事电影后期工作，爸爸身体很好。他指，2017年曾回港，希望这半年内可以再返港，探望已年届98岁的外婆（梅妈）。

看《梅艳芳》 3次 每回都感动落泪

潘文皓看了电影《梅艳芳》三次，打算看第四次。他透露，首次观看时，全程处于想哭及流泪的状态。

他指，尤其看见扮演其母梅爱芳的廖子妤与饰演梅艳芳的王丹妮的戏，忍不住流下泪水，“可以亲眼见到她们宝贵的姐妹情，这是我小时候看不见的。妈妈离开时，我7岁；姨姨走时，我11岁，我不在她身边。”

他也说：“我看三次看到流泪（的戏），就是见到姨姨探望病床上的妈妈，妈妈望着我和弟弟的照片，说不知道能否看见我们长大的一幕。她这一句话，我听到很难过。很遗憾她不可以看见我们长大。她在天上一直看顾我和弟弟，所以我们不可以做令她失望的事，我会好好地生活下去。”

潘文皓回忆小时候有点怕梅艳芳，指姨姨的声线很有力量和威严，“她是永不放弃的人，电影中那句‘只要有信心，世上无难事’正是她用生命告诉我们。”

他曾和扮演梅艳芳的王丹妮通话，“当时她在香港的戏院谢票，透过视像讲了几句，她戴着口罩，眼神好像（姨姨），那时我好感动，有机会真想跟她多聊几句。”

梅妈再发声明 与儿划清界限

梅艳芳的哥哥梅启明前天入禀高院，控告制作电影《梅艳芳》的安乐影片涉侵犯其持有的“梅艳芳”商标。

梅妈前天直斥儿子财迷心窍，昨日再发声明划清界线。声明中说：“本人梅覃美金就儿子梅启明最近入禀法院向安乐影片有限公司索赔侵权一事，查本人从未参与此事件，亦不会参与此后相关事宜及评论，特此发出声明。”

梅妈昨天接受《明报》电话访问，正在医院休养的她称，被儿子气到生病入院，已交代医院不准儿子探望，不想见到他时又生气。

对于梅启明的索偿行动，梅妈说：“不知为何他会变成这样，什么都讲钱不是人！”