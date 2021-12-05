40度高温披盔甲拍《斛珠夫人》 杨幂：耗体力挑战大

由杨幂、陈伟霆、徐开骋和陈小纭主演的中国大陆奇幻古装剧《斛珠夫人》上个月开播后掀起极高讨论度，是年底最夯的陆剧之一，截至上周一于腾讯视频的总播放量已破20亿。杨幂饰演的渔村少女海市一次经历生死险境被陈伟霆饰演的大徵第一权臣方诸所救，自此女扮男装成为方诸的徒弟，剧中年纪轻轻却已经是武功卓绝，骁勇善战。披上盔甲的杨幂英姿飒爽，骑马射箭的姿势帅气十足，但原来她为了角色吃了不少苦，她日前接受《联合晚报》访问时说，拍《斛珠》最大挑战可能是在快40度的横店夏天披着厚重的盔甲拍摄，“我在戏里有很多机甲造型，很像一个‘机甲勇士’，对体力消耗还是蛮大的，是一个很大的考验。”不过她指这是角色和剧中所须，所以努力克服，平时会做一些运动提高体力，以确保拍摄时“整个人的状态是跟得上的”。

《斛珠》是杨幂继2018年《扶摇》之后的主演的另一部古装剧，她谈到接演该剧时说，海市这个角色坚韧直爽、不服输的劲儿很打动她，包括人物伴随故事的发展有一个很明显的成长，这些都是当初吸引她接演这部剧的原因，希望大家也能够喜欢。

该剧以海市的成长视角铺开，人物有年龄的跨度，杨幂表示，海市前期的人物状态演演绎起来比较有挑战。她解释：“因为要让自己的信念上回到那个相对纯真、不谙世事的人物状态，需要一些时间去找到那个状态。”她还说，一般拍摄会跳着拍，所以她还必须在不同的人物状态之间切换。

她认为每个角色都有独特的闪光点，海市身上除了个人成长及身边人的各种情感关联之外，特别重要的是她对于国家大义的责任感和使命感，“饰演这个角色，经历她的故事，可以感受她的热血，体会她的赤诚之心。”

与陈伟霆首次演情侣

此次是杨幂与陈伟霆继2014年古装剧《古剑奇谭》后再度搭档，杨幂说，和陈伟霆是认识了很多年的朋友，两人虽然首次演情侣，但非常有默契，很快能进入角色，拍摄时也彼此知道对方要什么，沟通起来很顺畅，因此拍摄过程很顺利。

完整报道，请翻阅2021年12月5日《联合晚报》。