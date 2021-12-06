陈启全池素宝旧宣导短片 放上抖音成夯片

鬼片《23:59》导演陈启全多年前拍摄的一部宣导公车上让位的短片，最近放上抖音平台，短短两天超过160万播放量，成为夯片。

该段视频由本地资深艺人池素宝主演，刻画他在公车上目睹坐在博爱座的年轻人，没礼让精神，他不悦就与年轻人唇枪舌战，幽默的对白与生动的演绎，吸引网友的热烈支持，留言表达对视频的喜爱。池素宝近日接受《联合早报》访问时透露：“这是好几年前拍摄的短片，没想到会在抖音上爆红，听说也有网友转发到中国的网站。”

由于近年处半退休，池素宝透露出门不赶时间，大多时候是使用公共交通，“常在车上发现年轻力壮的客工没有让位的精神，一次看到一名站不太稳的老人家没位子坐，我就很客气地请坐在博爱座的年轻客工让位，怎知他不理会，我二话不说，把他从位子上拉了起来。这名年轻人过后也不敢讲什么。”

池素宝与陈启全合作了许多作品，包括鬼片《鬼仔》等，池素宝透露打从陈启全念大学时，他已演出他的学生短片。他说两个月前，他也接演了陈启全一个视频的拍摄，“他是很有创意的导演，也会听取合作演员的意见，与他合作很舒服。”

他与陈启全曾计划联导一部拳击题材电影，后来因制作资金筹不足而胎死腹中，他说：“希望将来有机会一起导一部电影。”