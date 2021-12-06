大S婆婆张兰身世起底 弟弟遭砍16刀惨死

（综合讯）台湾女星大S（徐熙媛）和汪小菲离婚后，婆婆张兰却借由直播带货，频为儿子叫屈，一连串动作让人看不懂她的动机。不过作风向来霸气的张兰，其实是白手起家打造饮食帝国，但弟弟却因此被砍身亡，成为她心中唯一遗憾。

张兰没有雄厚财力背景，年轻时出国当洗碗妹，更曾一天打四份工，回国后靠着2万美元（约2万7400新元）开了一家川菜馆，就是“俏江南”前身，之后事业越做越大，打造出属于自己的饮食王国，曾是餐饮界三大龙头之一，身价一度有25亿元人民币（约5亿3800万新元）。

不过张兰成立俏江南前曾被强盗集团盯上，趁她去法国探望汪小菲时，对掌管财务的弟弟凶残砍了16刀，等她到医院，只见到弟弟的遗体，让她悲痛欲绝，因此把苦心经营的餐馆让出变卖，全力追查凶手。

直到半年后坏人落网，张兰才重新振作，开设第一家“俏江南”，虽然之后她的股权被别人拿走，遭踢出董事会，不过她不气馁，目前又开设了“麻六记”，汪小菲则挂名董事长。前年张兰出版自传《我的九条命》时，大S也在序中提到，非常佩服她的韧性，“她是位能屈能伸的女人”，遇到重大打击仍保持冷静，而且爱漂亮，不允许自己萎靡不振。

其实，大S的个性和张兰很像，做事快狠准，对于离婚一事，态度也很坚决，因此大S会离婚，外界也猜测和婆媳之间的相处可能有很大关系。