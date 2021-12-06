汪小菲离婚大S 母亲张兰洗碗妹变CEO变网红

11月22日，台湾女星大S与中国大陆丈夫汪小菲发文官宣离婚。接着，汪妈妈张兰开直播，观众瞬间涌进新高，一度超过5万人。

当时，63岁的张兰正在赶往山东省济南市的高铁上。她一边若无其事地吃着纳豆，一边表情轻松地回答直播间网民对于儿媳的八卦提问：“儿孙自有儿孙福，汪小菲都40了，我管他呢？”

儿媳的婚变传言之前已有数次，都让有话直说的她频繁登上热搜。6月某日，她在直播中聊起儿媳的婚姻，汪小菲敲门制止：“您能别说了吗？”才让她收起兴头，尴尬住嘴。

由于外界对她高度好奇，中国《财经》记者今年夏天到她位于北京的家中采访，畅聊她的创业心声、女性观点，以及如何从低谷爬起的经历。

洗碗洗头洗出一间酒家

自2015年失去“俏江南”餐馆的掌控权后，这位曾经白手起家创立餐饮帝国的女强人逐渐淡出公众视野，但是每每儿媳有事，作为大S家婆照样引来关注。过去六年，她的事业坠入谷底，给她带来前所未有的痛苦；与资方纠缠不休的官司也让她耗尽心力、积蓄，还有眼泪。

张兰直播带货，引来无数网民留言。（视频截图）

让她找回自信的是直播间和短视频。今年初，她开设个人短视频账号，粉丝累积过100万。儿媳官宣离婚那天，她的预估销售额毫无悬念地破了100万新元。

她的别墅位于北京著名的富人区，周边聚集着北京75%的国际学校，还有马术和高尔夫球俱乐部。记者描述，餐厅顶部是几排水晶吊灯，客厅的米色沙发长边约有4米，仍映照出她事业曾经的辉煌。

她在加拿大餐馆洗盘子打黑工挣钱，一小时赚不到5新元，一天做4家餐馆，连续工作16小时，一天赚80元新元，等于当时在中国一个月的平均工资。最多的时候，她一天打6份工，一双手在美发店洗过头发，在餐馆抹过桌子，也扛过50公斤重的猪肉，甚至曾每天为房东老太太擦身换取住宿。

随身带来的6岁汪小菲的照片就倒放在床头柜上，思念儿子了翻过来看一眼又快速地扣上。她说：“只因为怕看到儿子呼唤妈妈的眼睛，会动摇我对梦想的追求。”

汪小菲（右）与亲父汪则翰合影；外界对后者所知不多。（互联网）

张兰的前夫汪则翰早年是豆制品厂里一个科长，张兰则是厂里会计，两人生下汪小菲后不久离异。

洗碗妹变CEO

1991年，33岁的张兰用在加拿大洗盘子赚到的2万7000新元本金，创办“阿兰酒家”，过后逐步拓展为俏江南餐饮品牌。这个由她白手打拼出的商业帝国，曾是2008年北京奥运会的指定服务商。她那时总穿着华丽的晚礼服，在斥资4000万新元打造的“兰会所”里接待各国首脑。

曾经，每一场明星慈善晚会都有她的身影。2006年，她在北京拍卖会上以440万新元拍到刘小东巨幅油画《三峡新移民》，创下中国当代艺术品的拍卖新纪录。又有一次慈善捐助活动，她拍得英国王储查尔斯的私人绘画珍藏。身家最高曾达5亿新元的她，就是这样树立了不可一世的高大上形象。

打理俏江南之初，她忙得根本顾不上家庭，一天有16小时都在公司，表现她的强势。连合作过的外国人都问她：“是不是全中国的男人都很怕你？”

张兰（右）和汪小菲曾一起经营事业。（互联网）

被称“女强人”，她并不喜欢，嫌它给人高处不胜寒的冷冰冰感。她认为自己的成功靠的是直觉、做事专注和突发的灵感，但其实她觉得自己更像一个爱玩家家酒的小女孩。

由于与资本对赌失败，张兰于2015年失去俏江南的控制权。不久财产被冻结，事业坠入底谷，“就像养了个孩子，18岁的时候被人贩子偷走了，还知道这孩子下落不好。”

张兰了解哭泣对做生意没有帮助，也几乎从来不哭。但在2015年和2017年之间，她常焦虑到彻夜不眠，流泪是平常事。她让自己沉淀、反思，正视挫折，分析自己遭了资本的算计，不是自己的过错。

2019年，她出版自传《我的九条命》，把自己的事业从无到有，又从有到无——大部分股权被收购，董事长职位被否决，资产被冻结——的过程，跟大家分享。她坚信：“我还有善良的儿子媳妇、一对可爱的孙女孙子……还有永远改不了的开怀大笑，和一颗斗志昂扬的心。”

张兰（右一）与汪小菲（左一）母子，在事业巅峰期曾与英国前首相布莱尔（Tony Blair）。美国企业家邓文迪合照。（互联网）

CEO变网红

今年1月，她开始运营短视频账号。那是她住进医院做手术的第二天，港媒发了“张兰入狱”的不实新闻，让她大受刺激。自从与资本陷入官司纠纷六年来，她饱受流言困扰，公众都是从二手消息认识自己。她想，自己问心无愧，为什么不站出来自己发声？

她的视频账号官方认证仍保留她最大的成就——俏江南集团创始人。她的简介写道：“与不完美和解，与自信同行。你比你想象中更美。”这句话跟她在直播间传扬的心灵鸡汤和厨艺心得相互呼应，却和外界对她普遍的女强人印象差距不小。

对于镜头外好奇窥探她生活的人，她如此分享生活感悟：“咱们呀，不用去羡慕任何人的日子，其实谁家的锅底呀，都有灰。不是别人永远风光无限，只是他的一地鸡毛呢，没让你见。”

网民留言评价不一，有说张兰特别正能量、大格局，也有嫌她表演痕迹太重的。她和媳妇其实有个共同点，就是容易成为新闻人物。像她最近又因爆料儿子曾被大S好友陈建州暴打，后来和儿子道歉称误解，热议根本一波接一波。

张兰在直播间烹饪、带货、模仿媳妇。（视频截图）

聊到汪小菲时，张兰承认：“特别能理解他上面有一个特强势的妈，还有一个特有影响力的老婆。在我们两个女人的压制下，他承受了很多压力和非议。”然后继续强调：“我其实是个小女人。”

到了直播间，她的墨镜与丝巾造型仍然雍容华贵，但挡不住她的真性情。她爱聊天，会打扮，甚至有些搞笑。比如她会手握电话表演和大S通话的情形，模仿媳妇在综艺节目中吐槽北京人打电话说完不挂断，要说一长串“好嘞”“嗯啊”的样子。

或者写激励性的文字：“人要锻炼自己的人格、风格，不要随风雨破落，失去自己的样子。”或者展示厨艺，展现家庭主妇的一面。

粉丝在评论区说“兰姐我爱你！”让张兰看了好开心。如果有人酸她“演技浮夸”，她也会回怼。

未来带货做生意兼打官司

张兰和第二任老公田益宾。（互联网）

事业走入低谷后，她慢慢从工作转向家庭。汪小菲赞叹母亲性格变好了许多。以前张兰对汪小菲的管教甚严，无论有没有意见分歧，最终都是由她拍板，汪小菲凡事都要听她的，没有反抗的余地。现在，张兰对儿子多了沟通与商量，两人很少吵得面红耳赤了。

去年底，母子俩再次创立餐馆“麻六记”，这一次，张兰主动退后当顾问，换汪小菲上前线，还说“顾得上就问，顾不上就不问，遇到问题才会来找”。她感悟：“女性更应该注重家庭，有人爱、有人疼，这要比创业更重要。比起自立，首要还是被人爱，被欣赏。”

今年，她遇到的烦恼，不只是汪小菲与大S离婚，还有她与资本的官司仍未了断。“他们想让我粉身碎骨，对俏江南没有实际操控权还不够，要让我彻底消失。我们的律师说，这要是一般人的话，早死八回了。”

她对年龄并没有焦虑感。她和中国摄影家、雕塑家老公田益宾，携手走过20余年，未来还想重返学校，学习世界艺术史。她说：“世界500强的CEO平均年龄是63到65岁。”这句话让人听到她仍憧憬步入高峰。