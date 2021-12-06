陈泓宇携妻女回森美兰老家 相隔近两年全家终团聚

22个月没见亲人，阿哥陈泓宇携家人花10小时回森美兰老家，进门一见双亲，慨叹：他们都老了！

《新明日报》日前报道泓宇回乡探亲，他将携妻带女，一家几口先飞吉隆坡，抵达后乘一小时车程回森美兰芙蓉老家。

归心似箭的泓宇30日回家去，当天乘搭下午2时半的航班，3时半飞抵吉隆坡，入境后立即接受快速抗原检测，手续加排队等了三小时，走出关卡已是晚上7时多，一家人祭了五脏庙再驱车到芙蓉，抵家时已是晚上10时多，算一算，前后约10小时。

泓宇清楚记得已有22个月没见到父母，见到双亲那一瞬间，泓宇说：“他们都有点老了，妈妈瘦了点，身体还健康、行动不便，但可以持拐杖走路，我看到妈妈双眼里的感动，东方人报喜不报忧，爸爸的反应也没有很大，就是抱抱一下……”

提到陈妈妈，泓宇心疼地说，妈妈以前脚就不太好；她曾轻微中风、做过心脏绕道手术、胆固醇偏高、也患有糖尿病，“所以妈妈绝对不能暴饮暴食。”

父亲则还好，一家人好不容易团聚，双亲关心的是儿子、媳妇及孙女的安全，见到久违的两个可爱孙女，心里乐开花。

那么多个月没回家，回到家有没有要求尝一尝妈妈的家常菜？泓宇体恤地说：“完全没有，老人家年纪大了，行动不方便，不要她操劳，况且在外打包煮炒太方便了。”

为女儿庆生

泓宇6岁长女5日生日，几天前在森美兰庆生，泓宇姐姐承办，三天内，泓宇几乎探完所有的亲戚，再启程亚罗士打，昨天受访时是大宝贝快乐诞辰，也在亚罗士打办生日小聚会。

泓宇回家探亲姿态低调，没有敲锣打鼓，碍于疫情，也难有大型聚会，况且有很多朋友仍在海外回不了家……

问起行程，泓宇表示，妻女将逗留至明年1月2日，他间中则回新，为国产电影《芽笼》12月底开拍做筹备工作。

泓宇是新片《芽笼》的监制，《芽》片资金总预算介于120至150万，出品人是洪伟才、梁志强、故事走悬疑惊悚写实路线。

《芽笼》首任电影监制 没出演

《芽笼》身兼导演与监制之一的邝子君较早前受访向《新明》披露，《芽》片内容从一名妓女被医生非法拿掉肾脏的血淋淋事件，勾勒出性工作者、医生、龟公、上流社会有钱人、小混混在一夜之间发生的故事，展开人性角力膊。

记者好奇，首任电影监制的泓宇有没有轧上一角？他笑说：“没有咧，因为没有适合的角色。”

泓宇因工作或得提前回新，那圣诞节会与家人过，还是回新独自过节？泓宇说：“得看工作需不需要我提早回来，机票未买，还没决定。”