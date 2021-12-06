演《星空下的仁医》被看好夺奖 郑嘉颖无意争视帝

（香港讯）主演台庆剧《星空下的仁医》被捧为视帝大热，郑嘉颖直言演戏不再为奖项，欲“让位”张振朗、谭俊彦。

郑嘉颖主演无线台庆剧《星空下的仁医》赢得好口碑，被捧为今年“万千星辉颁奖典礼2021”视帝大热，无线晚上又重播由他主演的《怒火街头》系列剧集，似为他造势争当三届视帝。

昨天（12月5日）郑嘉颖、马浚伟与应届港姐宋宛颖、梁凯晴及邵初出席圣诞活动，活动现场更不时有人直呼郑嘉颖剧中的角色昵称“胡须医生”。

提及在《星空》的演出大获好评，郑嘉颖受访时开心说：“这部剧虽然收视一般，没有大爆，但口碑真的蛮好的。我这一生第一次搭德士不用钱，就是因为这部剧。我拍过不少戏，没试过有德士叔叔不肯收我钱，只说‘不用了胡须医生，拍多些好戏就行了。’虽然很少钱，但因为没试过这份心意，所以觉得很特别。”

虽然凭《星空》再度问鼎视帝的呼声高，但郑嘉颖认为，奖项应该给没拿过奖的演员。

他说：“看张振朗（《拳王》）操练得这么辛苦，还有谭俊彦（《换命真相》《失忆24小时》），一个奖项可能会改变他们一生，已经改变了我的一生，也希望可以帮助没拿过（奖）的人，意义更加重大。”

未知会否再拍无线剧

郑嘉颖笑称不要太客气硬颁个奖给他，他参加了多年颁奖礼，明白游戏规则。

他直言：“我不知几时或会不会再回无线拍剧，或者颁奖给我浪费了呢？不如给一定再帮公司拍剧的会更加有用”。

家庭放首位 为儿学费北上开工

郑嘉颖表明再返无线拍剧视乎好角色和好剧本。

他说，现在拍戏的不再是为奖项，而是想退休之前拍多几个能令观众留下深刻印象的角色。

他坦言现在家庭生活放第一位，直至大陆通关为止。是否一通关就会到大陆开工？他说：“都要赚学费，小儿子才多大，我讲退休，退得了咩！（儿子）懂事的话，我至少还有20年要养，不懂事的话要更长时间。”

提及圣诞节即将到来，目前全职在家照顾孩子的郑嘉颖表示十分重视圣诞节，已计划买火鸡与家人聚首举行派对吃圣诞大餐。