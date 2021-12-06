《天使4》加入疫情元素 郑惠玉：盼疫情早结束

本地医疗剧《你也可以是天使4》正在赶拍，剧情会加入我国初期疫情发生的事件，女主角郑惠玉说，希望疫情早日结束。

《你也可以是天使4》不仅故事从医院换到了乐龄护理中心，主题也转变为探讨年长人士的需求和措施。

虽然班底大换血，但郑惠玉仍是故事的核心人物，《天使4》讲述她转换工作跑道，到一家疗养院和护理中心于一身的“静好之家”担任护理部负责人，从而和这里的年长者展开故事。

郑惠玉通过提纲访问表示，这次的故事，探讨的是年长人士的需求和措施，班底也加入了俊男美女新脸孔和资深演技派演员。

故事主要围绕她饰演的王若君的家庭和工作展开，自然也会延续她和向云的温馨姐妹情，同时也与其他新加入的角色，如张哲通、洪凌、黄振隆、郭亮和朱厚任等有对手戏。

作为医疗剧，《天使4》也涉及到了当下的冠病疫情。郑惠玉表示，疫情暴发以来已快两年了，我国也在尽全力抗疫，过程千辛万苦。

“我觉得我国在防疫措施方面做得面面俱到。只是大家必须提高警惕，做好个人防范措施，希望疫情快点结束。”

本地早前曾出现公众歧视一些医护人员的现象，会期待这部剧为医护人员正名吗？郑惠玉回应表示，大家早前的确是有一点敏感，真的很期待这部戏播出后，希望大家能了解和体恤前线的医护人员，疫情期间，他们真的非常不容易和勇敢。