2021年最喜爱韩国艺人投选成绩出炉 刘在锡四连冠

（首尔讯）2021年最喜爱韩国艺人投选成绩出炉，金宣虎爆丑闻仍挤身第六名，冠军刘在锡高票连庄四年。

韩国媒体《韩国体育》进行“2021年韩国人最喜爱艺人排行榜”调查，邀请1050名韩国民众参与投票，并于早前公布前六名。

●第一名：刘在锡

“国民MC”刘在锡以高票当选冠军，今年已第四度蝉联该榜冠军。刘在锡为人谦虚有礼，出道30年来零负评，“刘大神”的地位难以被他人取代。

●第二名：IU

出道13年的IU人气有升没跌，从她的代言与广告数量来看，可确定她在韩国娱乐圈稳坐一席之位。IU多年来为善不欲人知，默默捐款帮助基层，被赞是人美心善的天使。

●第三名：BTS防弹少年团

近年韩流最具代表性的音乐人中，必定有红爆全球的男团BTS。年轻人从BTS的歌曲中找到共鸣，40、50岁的乐迷也被“圈粉”。

●第四名：全智贤

全智贤除了是韩流明星代表外，也是韩国成功女性的典范，男粉丝多，女粉丝也多。今年，她以《智异山》回归荧幕，剧情评语两极，但剧迷仍肯定她的演技，也喜见她尝试不同的戏路。

●第五名：孔刘

孔刘一向是暖男代表，形象正直，几乎没有绯闻和负面新闻。孔刘相隔五年后，本月底终于有新剧《宁静海》推出，剧迷又有机会大饱眼福。

●第六名：金宣虎

金宣虎去年凭《Start-Up：我的新创时代》爆红后，广告、戏剧邀请不断。《海岸村恰恰恰》大结局后，他爆出桃色丑闻，善良人设一度崩坏，但随着事件有反转，形象逐渐挽回，正式复出后有望人气再上升。

韩国“第六届亚洲明星盛典」（Asia Artist Awards）12月2日揭晓，缺席颁奖典礼的他获得韩国U+Idol Live、日本RET网站的人气男演员奖。经纪公司昨天（12月5日）发文，秀出奖座，并表示：“各位珍贵的心意和奖座已转交，感谢各位一直成为金宣虎的巨大力量，他会更努力地回报大家的心意。”