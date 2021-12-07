高艺期待明年来新演戏 从童缤毓手中接过杰青奖

曾主演本地剧《剃头刀——阿签传奇》的马来西亚演员高艺日前接受《联合早报》视讯访问。《剃》去年初在5频道首播，之后配音成华语于8频道播出，观众反应不俗，并赞许高艺的演技。可惜，她之后因疫情无法来新，错失乘胜追击的机会。

她告诉本报，今年错过两部本地英语剧，因她无法前来，剧组只好换角，但随着新马VTL开通，明年2月有望来新拍英语剧，盼本地观众仍想看她的戏。似乎跟5频道比较有缘？高艺对此笑说：“8频道没有找我。”

这两年表演工作剧减

高艺说，自疫情暴发以来，拍戏机会少之又少，去年11月拍过《灵魂摆渡·南洋传说》单元，年初拍了短剧，此后工作寥寥无几，直至近期才有一部马来语剧拍，“我是演员但没有戏拍，真的，不知道自己的身份是什么，不知道在做什么。”她见到朋友为养家事宜烦忧，庆幸自己起码没有养家的重担。

最近，高艺与商家合作推出心理卫生相关的书籍，盼帮助因疫情影响心灵的读者，“身边有朋友在疫情期间失去了亲人，自己也患冠病，很多人以为我们能很轻易地回到正常的生活，但不容易的，有些人出门，看到人多会感到焦虑，想提醒大家给自己多一点时间‘疗伤’。”

高艺今年10月于韩国釜山举行的“亚洲内容奖”（Asia Contents Awards）凭借《剃》获颁最佳女新人奖，和Netflix韩剧“Sweet Home”的高敏诗（也称高旻示）共享荣耀。颁奖典礼当天，她在马国家里透过视讯出席，穿着轻便，压根儿没想到自己会得奖，“我穿了一件普通的背心，套上红外套，下面穿着家里的短裤，反正看不到……那个奖是很大很大的荣誉，得奖当下吓到了。”

高艺觉得得奖多亏新加坡的电视台和观众，“因为你们，我才有机会得奖的。”她提到与《剃》制作组在马来西亚相处了三个多月，关系特别好，盼明年来新有机会跟《剃》团队见个面，喝个茶。

今年马杰青奖唯一艺人

高艺5日晚获颁马来西亚10大杰出青年奖，是今年唯一得奖的艺人。她从童缤毓手中接过奖项。童缤毓于2014年获得此奖，过往得奖者包括杨紫琼、李心洁、梁静茹、戴佩妮等。

高艺昨天跟《联合早报》分享得奖心情。她谦虚地说，在颁奖典礼前夕与30强聊天，觉得自己有很多地方要向他们看齐。奖项对她而言是很大的荣誉，她将于明年1月庆祝30岁生日，“奖项对2字头（年龄）的生涯是很美满的结束，3字头是新的开始，希望能回馈社会。”