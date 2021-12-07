周润发组队爬山 邵美琪现身

（香港讯）周润发（发哥）热爱慢跑登山，不时相约圈中艺人组队运动。之前他与吴岱融、黄日华、卢海鹏、李司棋、刘江等结伴登山，同行还有近期甚少露面的邵美琪。

吴岱融在社交网上载合照并留言：“每朝6点左右上山慢跑，练的是早上起床不间断，跑的是毅力一个钟不停，吸的是天下无敌负离子新鲜空气。很多登山队员样貌都有明显改变，容光焕发，变成靓仔靓女。这是我的终生运动。多谢我们的精神领袖发哥带领，最佳靓仔是你。”

网民见到邵美琪坐在最前排倍感惊喜，因为她近年没有拍戏，平日她又甚少出席公开活动。不少网民留言赞56岁的邵美琪保养得宜，素颜的她不比年轻女星逊色。

王晶：刘德华十年不吃米饭

近日，在《导演请指教》节目中，范丞丞拍戏时，制片人王晶前往探班，两人讨论到艺人保持身材的话题时，范丞丞直言如果自己不当艺人，可能已经吃得很胖了，王晶举例：“刘德华十年不吃米饭，那种日子不是人过的。你看四大天王，黎明的脸是没办法的，黎明不能拍早班，一定浮肿的。”引起在场艺人惊呼：“苦行僧，是吗？”

王晶过后在微博发文：“自律是艺人的必修课之一，因为要保证上镜绝对好看，不光是演员，其他的演艺人也都坚持自律，维持最佳的身体状态。刘德华为了保证自身状态，坚持十年不吃米饭，做艺人表面看起来光鲜亮丽的，但他们背后付出的辛苦，真的很难想象。”