新加坡国际电影节落幕 《上路》获最佳影片奖

第32届新加坡国际电影节11月25日至12月5日举行。5日揭晓“银幕大奖”成绩，伊朗导演Panah Panahi（帕那帕纳西）执导的首部剧情长片《上路》（Hit the Road，又译《伊家好走》）得亚洲长片竞赛的最佳影片奖。这部刻画离别之苦的电影，也获颁伦敦国际电影节的最高荣誉大奖。

亚洲长片竞赛的最佳导演奖颁给印度导演P.S. Vinothraj，他的《以卵击石》（Pebbles，又译《鹅卵石》）改编自亲人的亲身经历。最佳表演奖颁给《火》（Fire）的哈萨克斯坦男演员Tolepbergen Baissakalov。

东南亚短片竞赛方面，最佳导演奖得主是本地导演蔡圣恩、林俐璇，两人合拍以亚洲金融风暴为背景的短片“A Man Trembles”，获奖鼓励他们继续把反映新加坡人心声和生活的真切故事告诉观众。最佳新加坡短片奖由视觉艺术家Lucy Davis（露西戴维斯）掌镜的纪录短片“{If your bait can sing the wild one will come} Like Shadows Through Leaves”夺得，聚焦东陵福生态环境。观众票选奖由本地跨性别导演黄倩仪费时两年完成的纪录片《一些女人》（暂译，Some Women）夺得。完整得奖名单可上网查询。