《衣袖红镶边》收视创新高 打败韩剧三女神近作

（首尔讯）韩国偶像男团2PM出身的李俊昊，退伍后以古装剧《衣袖红镶边》回归。该剧的最新收视成绩出炉，第7、第8集双双突破双位数，是韩国MBC电视台近年戏剧作品中，罕见突破10%佳绩的热播剧。相比之下，“大长今”李英爱主演的《神探具景伊》第9集收视1.7%，再创新低。全智贤的《智异山》第13集收视7.7%，宋慧乔主演的《现正分手中》第8集收视6.9%，三名“韩剧女神”的周末新剧都不敌同时段的《衣袖》。

《衣袖》改编自高人气同名小说，开播后好评不断，收视节节攀升，最新第7、第8集，世荣与亲哥哥再相会，俊昊意外撞见醋劲大发，但当世荣身陷斩首危机时，俊昊立即火速相救，两人也因此醒悟幼时缘分，暖心相认；另一方面，世孙登基的日子将近，朝廷与宫内的反对势力也露出真面目阻拦，剧情充满粉红泡泡的同时，亦是暗潮汹涌。

《衣袖》的男女主角李俊昊、李世荣近日还受访，俊昊透露第6、7集的半裸沐浴戏是印象最深刻的桥段，因为饰演的是王，不能让人看到衣衫不整的模样，所以沐浴时身上还披了浴袍，再加上大浴池撒满玫瑰花瓣，又是在宫女们的服侍下沐浴，当天的一切都让自己感到很陌生，大概有十几个小时都是泡在水里，因此印象很深刻。

被问到“是否有为拍摄本剧而特别做准备时”，俊昊不经意地爆料李世荣为了饰演管理东宫书库的宫女角色刻意增重，自己则是为了饰演冷酷严苛的君王而刻意减重，由于戏剧尚未杀青，两人目前也都还在控制体重中。李世荣则透露俊昊其实是左撇子，但在剧中必须用右手吃饭，所以下了很多功夫改过来，不过俊昊能用右手拿毛笔写字，可见他的左右脑都很发达、聪明。