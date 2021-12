拳王

翡翠台(星和Ch838,新电信Ch511)星期一至五,晚上9.30

也可在Starhub Hub戏剧首选(Ch860)、Go Select及TVBAnywhere+应用观看

无线剧集《拳王》由黎耀祥、张振朗及姚子羚领衔主演,赖慰玲、蔡洁、朱敏瀚和黄子恒联合演出,是无线电视55周年四部台庆剧之一。

本剧以泰拳为主题,讲述海正蓝(张振朗饰)为帮死去的哥哥海正曦(谭俊彦饰)讨回公道而勤练泰拳,意图挑战拳坛巨人石傲山(黎耀祥饰)的故事。

石傲山是海正曦的泰拳教练,在一次拳赛中,因石傲山的错误判断导致海正曦受了重伤。随后海正曦卷入一场殴打事件中,却因伤势而无力还手,伤重身亡。海正蓝后来发现哥哥的死与石傲山有关,气愤地找他算账还打伤对方,因而坐牢。

10年过后,石傲山成为拥有多家健身连锁店的拳坛传奇人物,刚出狱的海正蓝为了生活当起杂工。为了帮哥哥报仇,海正蓝拜泰拳高手叶迎风(黄子恒饰)为师开始练拳,立志在拳坛争一席位,并挑战石傲山。

这是一部阳刚气十足的剧集,饰演拳手的黎耀祥、黄子恒和张振朗等轮番展现十分养眼的“巧克力腹肌”。57岁的黎耀祥只在第一集有一场拳击赛,之后的戏份多为转型后的商人造型,但黎耀祥为了那44秒的回忆戏,开始地狱式健身及操肌,短短两个多月内减掉约10公斤,体脂率也降至人生最低点,十分敬业。

一代拳王角色不够立体

黎耀祥饰演一代拳王石傲山,以他的资历自是足以镇场,但看惯他演市井小民,突然演起深谋远虑的成功商人,还真有点不习惯。

而且石傲山这个角色不够立体,他一会儿重情重义,一会又变得利益当前,让观众无所适从。此外,他和文善言(赖慰玲饰)及雷坚(姚子羚饰)之间的多角关系处理得不利落,黎耀祥和两个女搭档也欠缺火花,让人感受不到激情。

姚子羚在剧中和黎耀祥的关系亦敌亦友,十分暧昧,她曾在访问中透露最难的是有些戏须要用眼神和表情交代。饰演电视台主播的赖慰玲笑称,自己五年前与黎耀祥演父女,没想到如今“升级”,由于角色面对心灵上的撕裂,许多戏份都很沉重,她坦言完成最后一天的戏份时,哭了几天来释放压力。

张振朗入行最辛苦的戏

张振朗在访问中提到此剧是他入行以来拍得最辛苦的一部,而他为了角色付出了很多,“无论身形上或心理上都是个大挑战,拍完后是一种解脱,但也很不舍得。”

张振朗在剧集开拍前一年半就做准备,先让自己增胖,“当时每天吃五餐,主要是牛扒及大量米饭,增加脂肪及肌肉,健身时的肌肉才更加有分量。”他一年后体重增加18公斤,但接下来的半年开始地狱式训练,期间只能吃非常清淡的食物,每天都吃很多鸡肉补充蛋白质,过程极富挑战性。

演员拍摄前接受泰拳训练

监制陈耀全透露为了让剧中的拳赛更具质感,他安排演员接受泰拳训练,让他们更能融入泰拳世界。

陈耀全说:“泰拳有一定架式及规范,我们安排演员参与泰拳训练,也邀请真正的泰拳运动员与演员交谈,让演员了解他们的经历,不论外表或心态上,更能感受当拳手的感觉。”此外,演员之一洗灏英为泰拳师傅,他在拍摄过程兼任泰拳指导,正式拍摄时,剧组也邀请泰拳运动员担任替身,为画面增添真实感。

现正分手中 Now, We Are Breaking Up

One(星和Ch823,新电信Ch513) 晚上8.10

都市职场爱情的韩剧,讲述时尚圈女强人河英恩(宋慧乔饰)原本不再相信爱情,遇见温柔又帅气的摄影师尹在国(张基龙饰)后,两人渐渐相恋,延伸出一段酸甜苦辣的离别故事。

权听你说

8频道 晚上8.00

洪爱玲是艺人,也是成功的企业老板。不亏欠他人,言而有信是她的做人处事原则。为了信守在奶奶病榻前的承诺,面对几十年来内心挣扎,她能走出与亲生父母的心结吗?

恋爱捕手in首尔 Love Catcher in Seoul

tvN(星和Ch824,新电信Ch518) 晚上10.30

五男五女同住在恋爱公寓,被称为“恋爱捕手”的10人隐藏各自的秘密身份——以奖金为目的或寻找真爱。他们经历八天七夜的相处,完成各自的任务。“Watcher”由张度练、孙浩俊、少女时代Sunny、Loco、(G)I-DLE薇娟担任,将和观众一起推理参与者的真实身份,揭开他们的感情变化。

蜘蛛侠:英雄回归 Spider-Man: Homecoming

HBO(星和Ch601,新电信Ch420) 晚上7.50

讲述蜘蛛侠彼得帕克(Tom Holland饰)经历惊险的英雄内战之后,在东尼史塔克(Robert Downey Jr饰)监督下,回到梅婶家展开新生活。全新反派秃鹰(Michael Keaton饰)现身,严重威胁彼得珍惜的事物。