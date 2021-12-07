《想你的时候》当年红遍新加坡 女星35年后变这样

1986年，有一首歌曲从台湾红到东南亚，新加坡人听到旋律，都会唱：“当我想你的时候 / 我的心在颤抖 / 当我想你的时候 / 泪水也悄悄的滑落 / 当我想你的时候 / 才知道寂寞是什么 / 当我想你的时候 / 谁听我述说……”

当年在第二张同名唱片唱红这首《想你的时候》的台湾女歌手千百惠，又凭着甜美嗓音唱红《走过咖啡屋》《第三次细雨》《痴痴缠》《流浪的你流浪的我》，以及多首老歌，受到新加坡歌迷喜爱。

千百惠当年的唱片封面。（档案照）

58岁的她最后一次来新加坡，是在2009年。那年她和80年代同期歌手伍思凯、潘美辰、孟庭苇、赵咏华，以及本地的黎沸挥，首次联手在本地滨海艺术中心开唱。不过，已经淡出新加坡人视野12年的她，近日再上媒体，成为新闻人物。

58岁的她近日在社交平台上拍短视频分享近况，原来早在20多年前，她已经拿到大陆居民身份证，如今定居四川省成都市，生活惬意得很。视频中的她，身材比年轻的时候胖了不少，比起当年也多了浓妆艳抹，但气质仍在。

千百惠晒大陆身份证。（视频截图）

千百惠是台湾泰雅族，1988年因为央视播映音乐特辑《潮——来自台湾的歌》，让她凭《想你的时候》虏获许多中国大陆歌迷，成了央视各档综艺的常客。1991年她在大陆各地办了22场个人巡回演唱会。

接着，她认识了后来的老公、大陆著名作曲家高大林，婚后很快就半隐退，在北京相夫教子。她曾在节目中透露，十多年没有回台湾看自己的家人，非常想念，但为了更好地照顾孩子和老公，只好选择这样。

2003年，她应央视节目《欢聚一堂》的邀请录制节目，正式宣布复出。现在她偶尔会接一些演出，包括上音乐综艺或出席商业活动庆典。

千百惠近期的舞台造型。（互联网）

今年4月，她发布了自己的新歌《留在成都》。有报道指她正积极筹备在成都的首场个人演唱会。