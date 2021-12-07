大咖韩星无预警开设IG “出师不利”引粉丝爆笑

近来，大咖韩星不约而同在社交媒体Instagram（IG）上开设账号，揭下神秘面纱与粉丝分享生活。zaobao.sg整理几组韩星IG的趣味内容，来看看人气韩星如何在IG上吸粉！

防弹少年团（BTS）

防弹少年团（BTS）经纪公司Big Hit娱乐6日宣布，BTS将迎来出道8年来的第二次长假，因此会缺席年末各大电视台的颁奖典礼。而休假消息刚宣布不久，成员们便无预警在IG上开设个人官方账号：RM、V、J-Hope、SUGA、Jin、智旻、柾国，令粉丝惊喜不已。

7人中最吸睛的是成员柾国的账号名字。刻意漏掉“j”和“k”（他的英文名字代表字母），他将英文字母打了一遍作为自己的IG账号，非常搞怪。他在之后也上传了一个关于迈尔斯·布里格斯的性格分类法（Myers-Briggs Type Indicator，简称MBTI）的帖子，但不到几小时就删除。删文后柾国在限时动态上抱怨，“人们都说这东西是不会放在帖子里的，IG感性到底是什么啊”，惹得粉丝捧腹不已。而SUGA首PO是张风景照，几小时后他把风景照删掉，上传了一张纯红色的照片写道，“IG真的好难啊”，成员JIN调侃图片外，V更是留言让他去看YouTube教学，互动非常有趣。

而V自己也因IG闹出了小笑话。他不小心“手残”而点击追踪了Blackpink成员Jennie的IG账号。虽然之后就立即取消追踪，却还是被眼尖的粉丝发现。V随后在与粉丝互动的平台Weverse上问粉丝，“有没有可以不显示IG推荐的方法呢？IG真可怕”，解开追踪Jennie账号的谜团。

看来这群世界级巨星要好好经营IG，还有很长的一段“学习之路”要走。不过BTS成员的账号开设不到24小时，已各自突破1500万的追踪数，其中最高的成员是V，截稿时已有1700万的粉丝数。

孔刘

出道20年，男神孔刘终于也开设了官方IG账号。首PO居然是张烤鱿鱼照，猜不透的搞怪行径让粉丝捧腹不已。就在粉丝们纷纷敲碗想要帅气照片时，他紧接发了一张穿着球衣的背影照，还是没能让粉丝如愿见到帅气脸孔。

之后他上传了一个视频，分享他亲自到来到地铁站内，认证粉丝们为他准备，庆祝他出道20周年的应援看板。视频中，他穿着休闲，戴着鸭舌帽，站在看板前，突然他落下口罩露出招牌笑容，腼腆了挥了挥手，比了一个赞的手势。视频公开后在网络上也引起热议，地铁站人来人往，经过的路人都没有发现大明星本人就在身旁。

李政宰

提起另一个低调男神，今年因《鱿鱼游戏》红遍全球而开设IG账号的李政宰近期也因他的IG内容而造成话题，原因竟是因为他“拍照”和“录影”键傻傻分不清楚。他前阵子上美国知名主持人Stephen Colbert的节目时，拿出手机想要跟对方自拍，却按成“录影键”，两人自然和爆笑的互动在网络上曝光后引起讨论，他接着也上传了与Blackpink成员Jennie、Netflix总裁Ted Sarandos“自拍不成”的视频。看样子欧巴无心插柳柳成荫，这“整人自拍”已变成他独树一格的IG风格了！