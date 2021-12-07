《风起洛阳》热播 王一博被批“面瘫”

由黄轩、王一博、宋茜领衔主演的古装悬疑剧《风起洛阳》近日在中国热播，剧情讲述唐朝武则天时期发生的一系列洛阳悬案。

剧组不仅汇聚许多实力派演员和当红流量明星，另外剧情悬疑感十足、服装、化妆、道具设计精良。可是相比其他古装悬疑剧，《风》的口碑似乎没有预期中的好，究其原因，很大程度上可能是演员演技问题。

当中黄轩演技毋庸置疑，时而疯狂时而冷静的表演完全不突兀，表情变化自然流畅，作为男主之一，演技张弛有度，表现实至名归。

接不住黄轩的戏

反观凭《陈情令》爆红中国的顶流男星王一博，演技却收到许多差评，他被批在剧中的表演大多是面无表情的状态，虽然部分情节可以归咎于角色设定，可一旦与实力派演员对手，他的缺点暴露无遗。特别是他与黄轩剧中首次对戏令人印象深刻。二人初见时喝着一碗羊肉汤，交谈时，黄轩表演自如，可当镜头转向王一博，只见他直勾勾盯着手中的碗，口里念着含糊不清的台词，细看还会发现他连端碗的姿势都非常僵硬，可见王一博其实接不住黄轩的戏。

之后镜头不断转换，二人的演技又有了更鲜明的对比。

随着剧情发展，更多网友举例指出王一博演技确实存在问题。第三集中，王一博发现“阿爷（父亲）”死去，脸上依旧木无表情，仿佛死去的人跟他没多大关系。

接着王一博怀疑是黄轩杀死父亲，于是愤怒扑向黄轩，但在画面镜头中，导演却没给王一博一个正脸，观众看到的只是他的背影和黄轩的正脸，让人不禁怀疑这种拍摄手法是剧组有意在“避短”？！

纵有网友举例证明，但王一博粉丝仍然力挺偶像表示，“喜欢他自然的演技。”，有网友揶揄“以不变应万变”。

有网友则直言王一博只是重复了《陈情令》戏路，将角色演成“蓝忘机2.0”罢了，无须反应过激。但也有网友不满粉丝盲目吹捧，直接在微博呛：“既然没演技就回去当偶像好了！”