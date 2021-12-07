周初明和周崇庆 疫下扩充烧烤生意

疫情下，周初明、周崇庆和友人“冒险”扩充泰式烧烤火锅（Mookata）生意，从档口提升到开店面。

日前，周崇庆在个人及火锅摊生意官方社交媒体宣布，扩充烧烤火锅生意，即将在樟宜尾开店，这也是他们在2017年联手开档卖泰式烧烤火锅的第一间店。

本地疫情虽趋缓，但随着新一波毒株奥密克戎在世界各地迅速传播，疫情似乎仍存在着许多的不稳定，不过，周初明和周崇庆“父子档”（周崇庆在《118》中对周初明昵称“老爸”），以及另一友人股东冒险再注入资金，准备在樟宜尾（Changi Village）开设第一家泰式烧烤火锅店，之前泰式烧烤都开设在咖啡店或食阁。

周崇庆昨接受《新明日报》访问时表示，冠病疫情暴发前，三人坐下聊天时，突发奇想要拥有一间店，而现在刚好机会来了，觉得就不要错失。

崇庆说：“‘阿爸’（周崇庆在《118》中对周初明昵称）发现樟宜尾有间店要出租，就马上去询问，而我们其中一名股东常到那里骑脚踏车，觉得那里是个好地方，就决定租下。”

周崇庆在访问中没有透露投入多少资金，不过，有本地媒体日前报道说，他们将投资6位数开设第一家集合泰式烧烤火锅和小吃的店。

据悉，这家拥有50个座位的“泰式烧烤火锅 ”餐厅预计将于12月底开业，并将设有室内与户外座位，以Bistro方式经营，除了售卖泰式烧烤火锅之外，崇庆透露也将售卖自创的饮品。

研发泰式小点心

从泰式烧烤火锅摊提升到开设店面，问崇庆，他和初明的下一步是什么？是否还想投资什么类型的餐饮生意？

他答道：“暂时没考虑这个。”

但，他说，他们接下来想要研发泰式小点心。

疫情影响曾停业一个月

受疫情影响冲击，泰式烧烤火锅摊位曾经停业一个月。

和其他餐饮业一样，去年疫情暴发至今，周初明和周崇庆的泰式烧烤火锅生意也首当其冲受影响，由于泰式烧烤火锅，无法打包回家，因此之前曾暂时停业一个月。

周崇庆受访时无奈地说：“开开关关，从两人到五人，五人到两人，员工短缺都是我们这一年多将近两年来的挑战，当中最大的挑战就是员工的健康。”

周初明和周崇庆搭档联合开设的泰式烧烤火锅（Mookata），目前共有4个摊位和即将开张的1间店。

