新家装修一波三折 戚玉武叹可写成书

新家的装修拖了一年多，戚玉武透露工程终于即将完成，因为过程一波三折，他感叹这段经历足以写成一本书。

戚玉武接受《联合晚报》访问时笑说：“大家看我们在IG分享的装修进度，大概以为我们在造皇宫。”老婆白薇秀早前在社交平台上透露装修过程遇到问题，暗示自己被“砍菜头”，对此戚玉武避重就轻地说，一开始是因为疫情的关系而延误，但后来就发现其他问题，“一般人可能会让室内设计师全权负责，但我和薇秀喜欢亲力亲为，过程中发现一些问题，就花了很多时间修改。我们都不是轻易妥协的人，要是什么都接受的话，到最后就不是我们想要的家了。”

如今装修接近尾声，心中梦想家园的轮廓已经成形，他开心地说：“我能很骄傲地说房子大致上是我们当初想要的样子，幸好我和薇秀当初都很坚持。”

厨房是戚玉武新居最早完成的部分，他在社交平台上分享照片，选用不锈钢打造的厨房看起来十分专业，简直可以媲美餐馆厨房。

厨艺了得的阿武对新厨房相当满意，“我以前曾到餐馆实习过，所以希望新家厨房可以做得专业一点，能让我在更舒适的环境下煮饭是最好不过的。”

可惜新家来不及在圣诞节之前完工，否则阿武就可以大展厨艺，煮一顿圣诞大餐让家人吃，他说：“现在只希望能在农历新年前搬进去，到时一定要亲自下厨煮团圆饭。”

夫妻俩拍清谈节目

装修厨房开启了戚玉武的“脱口秀”初体验！他和白薇秀制作了8集的清谈节目，邀请素人朋友一起边吃边天南地北地聊天。

阿武说：“我们因为装修厨房而认识商家，有一回和老板吃饭聊得很开心，就萌起制作节目的想法。其实这节目没有脚本，很即兴，就像和朋友吃饭聊天那样，所以我没有把自己当成主持人。”

节目已经完成拍摄，目前在后制阶段，“我们不想被限制所以没有定下推出日期，也没有预先找播放平台，到时再看有没有可以合作的平台。”

父亲身体无大碍

阿武上周日过45岁生日，他在IG写出生日愿望是自己和家人身体健康，并透露远在广州的父亲前阵子入院，让他六神无主，恍惚无助，所幸老人家后来无大碍。

问及是否会回家一趟，他无奈地说：“如果能回我第一时间会回去，当然现在是可以回去，只是须要隔离，而我在这里还有很多东西待处理。”但他强调如果有需要，再麻烦还是会回家。