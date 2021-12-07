雅虎奇摩公布年度10大娱乐新闻 福原爱婚变登榜首

（台北讯）雅虎奇摩昨天（12月6日）公布2021年度“十大娱乐新闻榜”及“十大娱乐新闻人物榜”，两个榜单皆与感情震撼弹息息相关。“十大娱乐新闻榜”方面，福原爱与江宏杰的台日童话破灭，排名第一。“十大娱乐新闻人物榜”中卷入桃色风暴的金宣虎位居榜首。

《魷鱼游戏》排名第二

“十大娱乐新闻”排名第二名的是韩剧《魷鱼游戏》，该剧不到1个月全球观看数突破1.1亿，风靡全球。第三名是吴亦凡涉诱奸未成年少女入狱遭封杀；大S和汪小菲的10年婚姻破局，让人惋惜，该新闻排名第四。台日韩美女神朴信惠和小松菜奈纷纷传出喜讯，韩星朴信惠将“带球”嫁崔泰俊，日星小松菜奈则和菅田将暉结婚，排名并列第八。中国大陆整顿演艺圈也上榜，挤入第10名。

金宣虎登娱乐新闻人物榜首

“十大娱乐新闻人物”榜首是卷入“堕胎丑闻”的韩剧《海岸村恰恰恰》男主角金宣虎。台湾资深艺人龙劭华骤逝让人不胜唏嘘，新闻排名第二。“鸡排妹”郑家纯今年风波频传，从指控翁立友袭臀、被诬小三饱受酸民批评、对脱口秀演员龙龙霸凌事件逆转屠龙、到评论网红小玉的换脸谜片等话题不断，位居第三名。

新垣结衣、星野源及玄彬、孙艺珍双双认爱则获网友祝福，排第七和第九名。被爆不伦恋的“最美博士”许蓝方则排名第十。

澎恰恰连续两年上榜

中国大陆娱乐圈封杀事件影响十大娱乐新闻人物榜，包括第四名的赵薇，她无预警被封杀还被点名为劣跡艺人，中国女星郑爽传出代孕弃养及逃漏税新闻则排名第八。

今年唯一连续2年都榜上有名的是澎恰恰，他的债务话题闹得沸沸扬扬，之后翻拍《魷鱼游戏》成系列搞笑短片《鼻孔游戏》持续受关注，排名第五。港星吴孟达逝世则排名第六。