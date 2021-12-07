新MV当创意总监 孙燕姿“一脚踢”

又唱又演还不够，天后孙燕姿这次还包办MV的创意总监一职。亲自邀请新马娱乐圈的一哥一姐参与演出之外，她还全程参与新歌《世界终结前一天》的拍摄。把自己搞得“无所不在”，孙燕姿说自己“除了掌镜拍摄和打灯之外，什么都做了！”

虽然还被李国煌笑问：“为什么要这么辛苦？”，但这次的MV让大家看见了天后的创意、幽默，和调皮的一面，相信一切都是值得的。今年初创作出这首歌曲完成录音后，孙燕姿把想法都赋予了行动！除了是故事人也是创意总监，也把团队拉在一起投入拍摄。

孙燕姿担任新歌MV《世界终结前一天》的创意总监，3天都在片场参与拍摄工作。（Make Music 提供）

这支MV希望拖过诙谐方式来阐述一个令人关心的议题，所以特别邀请了新加坡电影导演王国燊（本地电影《男儿王》导演）执导MV。影后杨雁雁、本地人所熟悉的李国煌，和王禄江也来一同飙演技。三人饰演的角色对“世界终结前一天”有不同的应对方式和态度，有人慌张有人深思。孙燕姿希望这个黑色幽默的故事，能够提醒大家还是要抱持希望面对一切问题。

本土天王李国煌原来是第一次参与MV的拍摄，他说自己学到了很多东西。而对于歌曲想要表达的东西，他觉得很有趣，一听就很有体会。他看见孙燕姿亲历亲为，觉得“燕子对音乐的热爱一直没有变过。他在现场对工作人员的要求，能够感受到她非常认真。”

孙燕姿又唱又演，还要请影后杨雁雁（右一）和王禄江（左一）参与MV拍摄大展演技。（Make Music 提供）

虽说“肥水不流外人田”，但当起创意总监的孙燕姿却一点也没有“自肥”。她在MV中没有太多华丽的造型，反而是以小人物的角色在MV中串场。但别小看这些看似无关紧要的角色，她可是整个故事很重要的人物噢！

温馨提醒，MV结束后别急着关掉视频！不想错过彩蛋，就要一直看完咯！