中文剧本创投会 郭靖宇：参赛者脑洞变大故事充满想象

长信传媒和亚洲电视论坛与市场（ATF）举办的中文剧本创投会今年迈入第四年，基于冠病疫情“亚洲‘妙’影视剧本创作2021”昨午于线上举行，吸引来自香港、新加坡、马来西亚和菲律宾的参赛者投稿参加。今年的创投会由长信传媒集团总裁郭靖宇导演、副总经理兼主管项目发行伍德、文学总监兼主管项目开发和剧本评估邸哲文、文学总监巫培双和何启安担任评审。同样担任评审的爱奇艺海外内容部高级副总裁陈潇、中国编剧小吉祥天昨天虽然无法连线参与评选，但事前看过参赛作品的故事大纲和梗概，并已提前给予点评。

杨翠娟、刘美英作品再受评审青睐

来自马来西亚的杨翠娟、刘美英去年以网络剧《七天》参加ATF创投会，在网络剧环节获评审青睐脱颖而出。今年，两人再次搭档创作剧作《再给他一次犯罪的机会》，该剧故事为犯罪、科幻题材，讲述特警通过高端智能科技进入囚犯脑记忆进行改造，以防囚犯出狱后再犯同样罪行；最后故事打动几位评审，两人再度于创投会的“网剧／电视剧”类别胜出。至于网络电影类别，莫津津和吴康豪（马来西亚）创作的《慕娘列车》、梁盛发（香港）《谁主真相》两部作品获得评审们的喜爱。

两个类别的三组优胜者，将各可获得3500元奖金。

在公布得奖名单之前，郭靖宇指出，比起往年，今年入围决赛的六部作品质量提升了，特别是电影环节的参赛作品。他还说，参赛者的脑洞越来越大，有些故事充满了想象力，“通过线上（与参赛者）的交流，让我们看到创作者燃烧澎湃的内心。”

郭靖宇透露，今年团队会尽快总结前几年创投会的优秀剧本及创作者，即便是剧本没有被相中的参赛者，凡有写作能力的都有机会受邀与长信团队共同创作。

“我想成名”21日起征集作品

长信传媒办“我想成名”比赛，本月21日起征集优质短视频。短视频日渐成为优质内容的主流传播方式之一，长信传媒在21日将以《你相信吗？》为主题，举办全球短视频作品征集活动，寻找最有趣、最感人、最有表演欲、最才华洋溢和最吸睛的短视频制作人。

具备以上条件且有兴趣参赛者不限年龄、种族和国籍，须准备的作品不超过3分钟，形式新颖，内容积极向上，有故事桥段及正能量，作品不限任何语言，但须配有英文字幕。

评选方式为网络点赞数量（占比50%）和专业评审计分（占比50%），评审将筛选出最优秀的三个短视频，三位优胜者将能赢取总值10万元的合约。

作品征集阶段为12月21日至明年1月21日，网友投票阶段为12月27日直至明年2月15日，最后三甲将于明年2月28日揭晓。参与方式可上网查阅，详细信息可电邮询问。