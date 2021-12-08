中文剧本创投会 郭靖宇：参赛者脑洞变大故事充满想象

来自 / 联合早报

文 /
王英敏

发布 / 2021年12月8日 5:00 AM

长信传媒和亚洲电视论坛与市场举办的中文剧本创投会今年迈入第四年。中为长信传媒集团总裁郭靖宇导演。（长信传媒提供）
长信传媒和亚洲电视论坛与市场举办的中文剧本创投会今年迈入第四年。中为长信传媒集团总裁郭靖宇导演。（长信传媒提供）

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长信传媒和亚洲电视论坛与市场（ATF）举办的中文剧本创投会今年迈入第四年，基于冠病疫情“亚洲‘妙’影视剧本创作2021”昨午于线上举行，吸引来自香港、新加坡、马来西亚和菲律宾的参赛者投稿参加。今年的创投会由长信传媒集团总裁郭靖宇导演、副总经理兼主管项目发行伍德、文学总监兼主管项目开发和剧本评估邸哲文、文学总监巫培双和何启安担任评审。同样担任评审的爱奇艺海外内容部高级副总裁陈潇、中国编剧小吉祥天昨天虽然无法连线参与评选，但事前看过参赛作品的故事大纲和梗概，并已提前给予点评。

杨翠娟、刘美英作品再受评审青睐

来自马来西亚的杨翠娟、刘美英去年以网络剧《七天》参加ATF创投会，在网络剧环节获评审青睐脱颖而出。今年，两人再次搭档创作剧作《再给他一次犯罪的机会》，该剧故事为犯罪、科幻题材，讲述特警通过高端智能科技进入囚犯脑记忆进行改造，以防囚犯出狱后再犯同样罪行；最后故事打动几位评审，两人再度于创投会的“网剧／电视剧”类别胜出。至于网络电影类别，莫津津和吴康豪（马来西亚）创作的《慕娘列车》、梁盛发（香港）《谁主真相》两部作品获得评审们的喜爱。

两个类别的三组优胜者，将各可获得3500元奖金。

在公布得奖名单之前，郭靖宇指出，比起往年，今年入围决赛的六部作品质量提升了，特别是电影环节的参赛作品。他还说，参赛者的脑洞越来越大，有些故事充满了想象力，“通过线上（与参赛者）的交流，让我们看到创作者燃烧澎湃的内心。”

郭靖宇透露，今年团队会尽快总结前几年创投会的优秀剧本及创作者，即便是剧本没有被相中的参赛者，凡有写作能力的都有机会受邀与长信团队共同创作。

“我想成名”21日起征集作品

长信传媒办“我想成名”比赛，本月21日起征集优质短视频。短视频日渐成为优质内容的主流传播方式之一，长信传媒在21日将以《你相信吗？》为主题，举办全球短视频作品征集活动，寻找最有趣、最感人、最有表演欲、最才华洋溢和最吸睛的短视频制作人。

具备以上条件且有兴趣参赛者不限年龄、种族和国籍，须准备的作品不超过3分钟，形式新颖，内容积极向上，有故事桥段及正能量，作品不限任何语言，但须配有英文字幕。

评选方式为网络点赞数量（占比50%）和专业评审计分（占比50%），评审将筛选出最优秀的三个短视频，三位优胜者将能赢取总值10万元的合约。

作品征集阶段为12月21日至明年1月21日，网友投票阶段为12月27日直至明年2月15日，最后三甲将于明年2月28日揭晓。参与方式可上网查阅，详细信息可电邮询问。

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