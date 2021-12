扫黑风暴

城市的边缘

28集的中国反贪剧《扫黑风暴》是一部黑白博弈的佳作,根据中共中央政法委筛选的真实案例改编,讲述专案组组长刘奕君带领年轻刑警张艺兴,对付黑恶势力及其背后的神秘保护伞,遇上前刑警转商人孙红雷后相互周旋的故事。

之前我看过最精彩的反贪剧是《巡回检察组》,原来是《扫黑》编剧余飞的前作。导演五百的叙事风格很强,镜头利落,毫不啰嗦,剪辑流畅,很能营造出紧张感。

孙红雷亦正亦邪最抢眼

《扫黑》素材取自轰动一时的真实案件,包括操场埋尸案,且牵涉多条人命,本剧播映后引起热议,因为它在血腥暴力程度,突破大陆剧以往的尺度,几场黑白对决更拍得惊心动魄。

不仅如此,《扫黑》的文戏中,通过人物的言辞与心理交锋勾勒人心拉锯,或是通过彼此的试探、寒暄暗藏机锋。故事曲折离奇,正邪连番较量,人性深度开掘方面超越昔日的经典港剧。

《扫黑》揭露贪腐黑警藏匿所在,以及官商勾结的黑幕,被形容为商业版的《人民的正义》,娱乐性、戏剧性、艺术性更大幅领先《人民》。

刘奕君的角色虽由头带到尾,但他只能算中规中矩,气场不及对手孙红雷。孙红雷亦正亦邪的人设,时而阴沉,时而严酷,笑里藏刀,让人捉摸不透,也特别耐人寻味。

张艺兴和江疏影分别饰演理想热血的刑警及为揭露黑帮阴谋冒险卧底的记者,两年轻演员各司其职,表现不错。其他配角群也很给力,有阴狠到令人胆颤的恶棍,也有正义到惹人喷泪的英雄。

骗局接地气,警示性高

30集的网剧《城市的边缘》是一集才15分钟的犯罪悬疑剧,一集15分钟实在罕见,还要做到让观众烧脑反转,难怪豆瓣评分高达8.4。

《城市》讲述杨羽饰演的主人翁为完成使命,通过布局,与各方人马展开高智商的博弈与较量。一系列大众常见的骗局贯穿主线,真实接地气,代入感极强,充满趣味的观赏性,同时还具有深刻的警示教育意义。主线剧情伏笔深远,剧情设置巧妙完整,节奏紧凑,多重反转,环环相扣,情节引人,悬念迭出。

剧集开头先是单元剧,一集一个骗局,各自独立。连续三个骗局铺垫后,交汇至主线。

第一回合是酒托骗局,酒托是个职业,女方受雇于各大会所、酒吧或酒店,先通过交友软件狩猎,再约猎物见面吃饭,故意点高价酒水,狠宰一笔。第二回合是燃气维修骗局,骗子冒充燃气维修人员,挨家挨户检修燃气。第三回合是代驾骗局,代驾到达目的地前一小段距离,突然跑掉了,接着骗子上场。

原来,这些骗局只不过是主线故事的引子。主角杨羽连续拆穿三个骗局,其实是为了引起诈骗组织的注意。接下来又是另一轮的布局、反转、揭秘,总之局中局,计中计,有因有果。

《城市的边缘》原来是2010年悬疑剧《毛骗》第一季的番外篇,《毛骗》拍了三季,豆瓣评分在8.6和9.7之间,分数之高,堪称殿堂级作品了,可是本地知名度不高,这里特别介绍,以免大家走宝。

欲望城市:华丽下半场 And Just Like That……

HBO Go 明天上线

HBO经典影集《欲望城市》(Sex And The City)系列续作,共10集,明天(9日)在HBO GO与美国同步上线两集,之后每星期四上线一集。描述凯莉(Sarah Jessica Parker饰)、米兰达(Cynthia Nixon饰)和夏绿蒂(Kristin Davis饰)30多岁开始建立友谊,三人到了50多岁,一切变得更加复杂。

食分绝配

8频道 晚上8.00

开启美食、美酒与各地文化、历史美妙相遇。各国料理中,以酒入馔有什么特别的学问和创意呢?酒搭配什么风味最能发挥呢?杨应晖将拜访不同的厨师,了解以酒入馔的秘诀。

丝路百工第三季(首播)

8频道 晚上10.30

寻找与丝绸之路相关的一百种工艺,记录传承下来的制作工艺,挖掘鲜为人知的故事,致敬寻常百姓家的匠心精神。

优雅的家(首播)

U频道 晚上10.00

林秀香、李章宇、裴宗玉主演的豪门争斗韩剧。讲述财阀继承女因为15年前的杀人案而痛失母亲,她和三流律师相遇后开始寻找事件的真相。

空中谜航 Horizon Line

HBO(星和Ch601,新电信Ch420) 晚上9.00

分手情侣莎拉(Allison Williams饰)与杰克森(Alexander Dreymon饰)一起搭乘小飞机去岛屿参加婚礼,飞行员不幸突发心脏病,两人得同心协力,想办法活下来。

简单的婚礼 The Big Day

卫视电影台(星和Ch866)晚上9.30

主演:陈炯江、安心亚、刘玲玲、刘谦益。殡葬业小老板许诺言和潜水教练女友安纾语决定踏上红地毯,两人开始面对种种挑战,电影采取倒叙结构,从最后的婚宴回溯到求婚的初衷。