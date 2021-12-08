权恩妃首个线上粉丝见面会 幸运粉丝将有机会与她1对1视讯

曾是韩国女团IZ*ONE队长的权恩妃（Kwon Eun-bi）将于12月18日举行出道后的首场线上粉丝见面会“WELCOME TO EUNBI LAND：OPEN THE DOOR”。

权恩妃今年8月以迷你专辑《OPEN》出道，也是“限定团体”（从实境节目中获选的12名成员组成活动为期2年6个月的组合）IZ*ONE活动结束后首位单独出道的成员。迷你专辑发布后，在新加坡、香港地区的iTunes Top K-Pop排行榜上夺冠，同时在美国、英国、澳洲、日本、印尼等14个地区取得第二名的佳绩。主打歌《Door》由她亲自参与作词，歌名象征打开门后就能看见她的各种样貌，带有重新出发的美好寓意。而该曲的编舞在公开后也引起讨论，舞台表演搭配大量舞群表现出音乐剧风格，看似困难的动作权恩妃也一一驾驭，呈现出精湛的舞技。

回首权恩妃的演艺之路，并非一路顺遂。加入女团Ye-A于2014年出道后却因经纪公司问题导致团体解散，她重新以练习生的身份加入Woollim娱乐。在此期间她担任公司前辈如Infinite、Lovelyz团体的伴舞或合唱，默默累积舞台实力。2018年，她参加话题性十足的选秀节目“Produce 48”，争取再一次出道的机会。唱歌、舞蹈、领导能力兼具的她在节目中表现可圈可点，这也让她一路晋级，最后更被选为IZ*ONE队长。两年半的IZ*ONE活动为她攒积不少人气，如今单飞也取得好成绩 。

这是权恩妃单独活动后的首场粉丝见面会，诚意十足的她透露，除了精彩的表演、有趣的游戏互动外，还特别为粉丝们准备了圣诞惊喜。届时，参与见面会的粉丝还有机会抽奖，获得单独与权恩妃一对一视讯的机会、以及权恩妃亲笔签名的手机壳等。

权恩妃“WELCOME TO EUNBI LAND：OPEN THE DOOR”线上粉丝见面会

日期／时间：12月18日（星期六）／晚上6时

票价：免费

详情：可至官网报名参加