黎耀祥挨批扛不起角色 网民：还我柴九、猪八戒

由三届视帝黎耀祥、张振朗、姚子羚、赖慰玲、蔡洁及朱敏瀚等主演的无线台庆剧《拳王》热播中，故事讲述过气拳王石傲山（黎耀祥饰） 训练海正曦（谭俊彦饰）成为新一代拳王，岂料一场比赛因失误而丧命，正曦之弟正蓝（张振朗饰）即走入拳击世界，誓要为哥哥报仇，与黎耀祥于擂台决一死战！

黎耀祥在《拳王》中颠覆过往忠肝义胆角色，饰演退隐拳坛、亦正亦邪的商人，为了角色，黎耀祥更颠覆年龄极限，为了仅仅3场共44秒的擂台戏进行地狱式减重，操出钢条身形，以其57岁的体格来说，绝对是超额完成！

但有网民狠批向来擅演小人物角色的黎耀祥扛不起“富商”角色，让人难以入戏，虽然梳起油头穿上皮衣，但自带痞气的黎耀祥总觉得很不自然，甚至有网民喊“剧情浪费了视帝”、“演员选错了”、“我还是喜欢猪八戒”、“还我柴九！”……

黎耀祥曾在TVB版《西游记》演绎过“猪八戒”，在经典剧《巾帼枭雄》中饰演小人物“柴九”都拿捏得入木三分，剧中台词“人生有多少个十年”更成为现代人口中常说的金句。

黎耀祥自带一种苦干气质，网友再看他诠释“富商”，总觉得“不对劲”。

其实，《拳王》剧集开播以来讨论度不高，大部分观众觉得张振朗因为哥哥的死而迁怒于黎耀祥不合理，因为黎耀祥的做法并无不当，赛前他曾经问过谭俊彦要不要打拳赛，并没有迫他出赛；于车上黎耀祥发现谭俊彦流鼻血时，也马上载他到医院，做法正常，所以张振朗到医院发现哥哥谭俊彦修重死亡后，迁怒于黎耀祥不但于理不合，而且不明智。

当中，也有观众赞扬饰演泰拳教练叶迎风的黄子恒在剧里的表现比黎耀祥和张振朗来得好，演出自然、生活化，让人看得舒服，意外出彩。