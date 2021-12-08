12中国剧12月抢滩 罗晋力战陈飞宇

今年12月中国将播出多部各类型剧集，中国演技派男星罗晋今（12月8日）以《埃博拉前线》力战小鲜肉陈飞宇搭档廖凡的新剧《淘金》！

12月是中国剧兵家战地，各个平台在佳节黄金档杀出重头剧迎战，除了《埃》、《淘》，张若昀、胡军挂帅的武侠剧《雪中悍刀行》本月15日重磅出击，被业界看好有望赶超火剧《庆余年》，更令人看高一线！

另外，凭《山河令》大火的顶流男星龚俊，搭档乔欣演绎的《沉睡花园》、霸屏小生白敬亭的悬疑新剧《开端》、谋女郎景甜以“民国版魏璎珞”姿态登场的《流光之城》景甜，都异常抓眼球！

记者给大家盘点12部将于本月上映且未播先火的不同题材影视剧，且看！

★《埃博拉前线》（今开播）罗晋、毛晓彤

该剧以中国医疗队到非洲对抗“埃博拉”病毒为原型，讲述病毒学家郑书鹏（罗晋饰）和他的团队与病毒艰苦战斗，最终成功遏制病毒蔓延的故事。

两位主演都是公认的演技派演员，因此剧的质量肯定有一定的保障。只是剧情在宣传上不如流量明星来势汹汹。

★《淘金》（今开播）廖凡、陈飞宇

故事以“淘金”作为切入点揭开世人所不知的淘金客的故事。

陈飞宇作为陈凯歌的儿子，刚出道就因帅气的外表俘获不少粉丝，这次又有影帝廖凡搭戏，实力派搭配流量小生可谓是让人眼前一亮，非常有排面。

★《雪中悍刀行》（12月15日启播）张若昀、李庚希、胡军

剧情讲述一位世家子弟徐凤年（张若昀饰）历经磨难最终成为北凉王的故事。

因电视剧《庆余年》而爆火的张若昀，没想到还没等到他的《庆2》，却先迎来他新剧。张若昀，可以说是近期令人比较期待的演员，自他在《庆》的表现后，观众对于他的作品还是比较有“安全感”，加上这次演员阵容，搭戏国家一级演员胡军，作品质量让人更为期待。

★《沉睡花园》龚俊、乔欣

故事讲述情感公众号博主肖潇（乔欣饰），与专业心理咨询师林深（龚俊饰）在经历一系列危机后各自成就更好的自己。

龚俊作为近期娱乐圈顶流小生，搭戏人气小花乔欣，这部剧从开拍到获得发行许可都一直受到网友追捧。两位的演技也还说得过去，这次二人搭戏会有怎样的表现，确实让人期待。

★《开端》白敬亭、赵今麦

剧情讲述女大学生李诗情（赵今麦饰）在遭遇公交车爆炸后“死而复生”，在时间循环中寻找真相，打破循环的故事。

悬疑题材对白敬亭来说是个全新体验，不过拥有多年演戏经验的他，相信能够胜任这次角色。近期悬疑剧比较受欢迎，不仅容易引起观众好奇心，还容易引起话题。

★《流光之城》景甜、许魏洲

故事讲述上世纪初，家庭女教师冯世（景甜饰），精心布局接近仇家容家，过程中却与仇家儿子容嘉上（许魏洲饰）相爱。

景甜虽与多为国际巨星合作过不少作品，但不知为何打拼多年还是半红不紫。《司藤》还算是她比较吸粉的作品，可当热度一散去，景甜的名气似乎又回到了当初的状态。而她这次饰演的冯世，拥有“民国版魏璎珞”之称，不知可否为她的定位带来一些改变？

★《卿卿我心》程潇、谷嘉诚

故事讲述废柴女路卿卿（程潇饰）与纨绔傲娇王爷南宫一昕（谷嘉诚饰）的故事。

“X玖少年团”成员谷嘉诚早前因为出轨风波导致名声口碑下滑，加上程潇先前的《你微笑时很美》引起争议，二人凑在一起可能对这次收视十分不利。

★《人生若如初见》李现、春夏

该剧描绘中国革命志士们浴血奋战，带领人民走向民族复兴的故事。

中国偶像剧新晋男神李现因各种甜宠剧大火后，如今终于走出舒适圈，穿上军装演出年代史诗剧。网传李现还特地为了这部剧练字、学骑马、学习口音，让人对他的表现又多了几分期待。

其他已在网络平台播出的4部中国剧则有《风起洛阳》（黄轩、王一博、宋茜）、《谁是凶手》（赵丽颖、肖央）、《也平凡》（郑恺、张国立、林峰）及《良言写意》（罗云熙，程潇）。