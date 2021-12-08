《追光吧2》不敌《披荆斩棘的哥哥》 收视低口碑差

中国熟龄男星真人秀《披荆斩棘的哥哥》播出后收视大热，豆瓣评分7.4；紧接着推出的另一档同类型真人秀《追光吧2》，被爆收视低不说，豆瓣评分只有4.7，刚好倒过来。

吴镇宇、张卫健、吴建豪等21位男星参与的《追2》因《披》珠玉在前，难免被观众比较。播出3集后，本报记者参考中媒总结，发现艺人们的表现有弹有赞。

韩国男团2PM成员尼坤（Nichkhun）的弹唱、吴建豪的唱跳，张卫健、吴镇宇的深情演唱等，都让观众留下深刻印象。尤其尼坤的中文歌曲被认为有诚意，咬字比吴镇宇还清晰多了。

吴建豪被指表情表演最“油腻”

但也有媒体说，第一季看一群男星在舞台上“折磨”自己也折磨观众，有精彩也有尴尬的；可第二季被比下去了。吴建豪被指自信却动作浮夸，表情和表演最“油腻”。吴镇宇的表演也让人不适，低音仿佛走音，咬字让人完全脱离歌曲，只注意到他异常活跃的眉毛。其他人则表演平平没看头。

吴镇宇出场时，张卫健招呼大家“一鞠躬”，强调年龄和辈分的行为让一些观众感到不适，觉得会压制其他嘉宾对其舞台表现的点评，变成“给面子”。

有社交恐惧的杨宗纬、特立独行的吴镇宇，因为节目组没有花心思去强调人设，也很可惜。

主要被诟病的还有制作和主持人的表现。

制作方面，舞台、候场区设计简陋，灯光单一；运镜乱，剪接零碎。

原本节目的一大亮点是言辞犀利、点评到位的主持人金星，不知道为何突然画面全被剪掉，嘉宾只有演员金晨以及乒乓球世界冠军邓亚萍。金晨主持和控场能力不佳，放不开，一见到资深歌手就忍不住说“他一出来我就想哭了，全程“二字真言”——喜欢、好帅等词汇，点评更是保守沉闷。让人怀念金星的吐槽。邓亚萍估计是临时救场，表现有些不自然，也很尴尬。