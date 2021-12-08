首导电影等3年解封上映 房祖名海报上“被消失”

（北京讯）香港艺人房祖名是香港动作巨星成龙与林凤娇的儿子，在事业正要起步时，在2014年爆出吸食大麻事件，重创形象，近年来也鲜少出现在幕前，甚至还传出他被列入“劣迹艺人”的名单内，导致先前执导的电影迟迟无法上映。没想到这部片经历了几次改名后，终于即将在12月10日于中国大陆上映，只是相关资料再也没有他的名字了。

房祖名2018年时从演员跨足担任导演，找来曾志伟、陈柏霖与郭采洁等人主演，原本将片名定为《北京晚9朝5》。当时他拍完这部片时还开心发文，写下“第一部作品杀青，妈，生日快乐”。故事描写一对恋人虽然相爱却不得不对现实低头妥协，尽管对方一直住在自己的心底，却已经消失在平日的生活里，写实刻划现代人的爱情，加上实力派演员的加持，让这部片相当受到影迷关注。

房祖名执导处女作原本片名为《北京晚9朝5》。（微博）

副导演“升级”成导演

《北京晚9朝5》原定2020年的圣诞节前夕在大陆上映，却因为受到冠病疫情影响，惨遭延期，隔年将片名改成《北京爱情图鉴》，定在3月底、4月初上映，却因为大陆官方对演艺圈颁布新政策，要求广播影视部门、演艺团体及相关单位应当对涉毒人员，特别是知名演艺人员，采取不邀请，或是相关节目、商业广告不予播出等限制性措施，因此该片又遭到撤档。

经过八个月之后，《北》又改名为《曾经相爱的我们》，预定在12月17日上映，还开设官方微博账号高调宣传。只不过海报公开之后，原本执导的导演已经不见房祖名的名字，副导演张小磊“升级”成导演，并清楚地标示在海报上。该片的宣传贴文也找不到任何有关房祖名的踪迹，直接完全地“被消失”。

消息曝光后，吸引许多网民讨论，纷纷留言“有点期待”“两位主演都是实力派，会到电影院支持”“两位主演的颜值超可以”，但也有不少民众嘲讽“吸毒艺人是不可能支持的”“原来导演要换人，才可以顺利上映呀”“房祖名拍了个寂寞”，引起热议。