当年TVB《真情》 红遍新加坡 这部千集长剧破它纪录

香港电视台TVB的台庆剧是观众每年最关注的重头港剧。不过，从2017年起，长篇情境喜剧《爱·回家之开心速递》慢慢成为观众眼中的剧宝。

一来：它经常攀上收视宝座，手下败将就是那些耗资更大、明星更多的重头剧。这在之前几乎前所未见。

二来：它成为TVB抢收视的杀手锏，越拍越长，目前已成为唯三破千集的长剧，还是最长的纪录保持者，预计拍到1500集。另两部是1981至1986年的《香港八一》至《香港八六》系列，1330集；以及新加坡观众也曾追看的《真情》，1128集。

本剧主要讲述小康家庭和各个职场的生活趣事，偶尔别出心裁，天马行空，让观众看得开心。来看它捧出的几个有特点的角色。

《爱·回家之开心速递》的主角一家子：刘丹（左起）、滕丽明、周嘉洛、单立文、冯盈盈、苏韵姿。（互联网）

1）最佳女配角林淑敏

情境喜剧在TVB颁奖礼上一般一奖难求，但林淑敏却意外凭骂人出金句的“大小姐”角色，在2018年夺走最佳女配角奖。这个角色是大企业老板罗乐林大房千金，有生意头脑，但也很爱骂下属，对秘书脱口而出就是“垃圾”、“人头猪脑”这样的损人语言。不料她越骂越红，成为最受观众喜爱的恶人，更从小配角晋升得奖演员。

林淑敏骂秘书的凶神恶煞样反而逗乐观众。（视频截图）

林淑敏在剧中以“大小姐”身份爱上小员工许家杰，家境悬殊配对，使他们成为剧中四大CP之一。

许家杰（左）和林淑敏上演富家女爱上穷小子的戏码。（互联网）

2）最强老戏骨刘丹、罗乐林

剧集围绕两个核心家庭发展，老中青演员出场平均。老演员如刘丹和罗乐林都成了剧中中流砥柱。刘丹扮演一家之主，也是运输公司小老板，为人节俭到吝啬，常闹笑话。他在2019年获颁类似终身成就奖的“万千星辉演艺人大奖”。

另一名老戏骨罗乐林扮演大企业老板，风流又爱面子。他在家中被两房妻子和儿媳等人围着争风吃醋，后来因为董事长位子被奸商白彪夺去，一度气到搬家，成为刘丹邻居，却和左邻右舍搞出连场风雨。

剧集最高收视的两集，都是以罗乐林为中心，再下来两集则是以刘丹为中心，可见两个角色很受观众欢迎。

另外，罗乐林是第一代金庸剧中的杨过扮演者，白彪则是第一代的郭靖扮演者，编剧让两人各自扮回当年的角色，演出恶搞版戏外戏，怀旧又好玩。

白彪（左）和罗乐林重现当年扮演过的郭靖和杨过模样。（视频截图）

3）最强新人周嘉洛

TVB男演员一般总要慢慢熬到年近三十，才有机会当上主角。周嘉洛24岁就凭本剧打败众多资深实力派对手，夺得“最佳男配角”殊荣，还被调出本剧，力捧为新剧男主角，成为历年出头最快的新人之一。这得归功于他剧中演活泼大学生金城安，跟时下许多年轻人一样，有着追名牌、走捷径、样样半桶水的通病。他常被家人叫“废青安”，或是骂“大学这样教你的吗”，却反而引起年轻人的认同。

周嘉洛在剧中和滕丽明演母子，母亲有仇必报，儿子则调皮捣蛋，两人凑成一对活宝。周嘉洛在大学有几个死党，其中之一是前几年已闯出小名气的吴伟豪，但现在两人的差距已渐扩大。

周嘉洛和滕丽明（上图左）、吴伟豪（下图左）在剧中分饰母子、死党。（剧照）

4）最多CP

《爱·回家之开心速递》破千集炒出多对CP，最红的有四对。除了许家杰、林淑敏，周嘉洛、吴伟豪之外，还有张景淳、吕慧仪，和欧瑞伟、李伟健。

吕慧仪是刘丹二女儿，也是港女代表，卖力工作也勤追名牌，他遇上以前常恶整她的冤家张景淳，吵吵闹闹擦出爱火，观众就爱他们之间的暧昧和默契，甚至怀疑他们私下真来电了，让因丈夫出轨离婚不久的吕慧仪找到了第二春。

吕慧仪（左）和张景淳外形匹配。（互联网）

欧瑞伟是罗乐林已故大房的弟弟，李伟健是他的外甥。后者不爱从商爱演戏，但性格天真如傻蛋，乌龙事也特别多，常惹爸爸生气，欧瑞伟只好一直守护他，这对甥舅意外成了观众眼中另类的可爱CP。

李伟健（左）与欧瑞伟的男男CP是甥舅关系。（剧照）

5）最另类角色

长篇剧要长期保持热度，必须靠很多角色留住观众，《爱·回家之开心速递》就有不少个性鲜明、与众不同，甚至带有另类趣味的角色。而扮演的演员有时甚至可能面孔熟悉却名不经传，全靠角色吃胡。

比如刘丹一家有个邻居，被他们称为“吃屎陈师奶”，她代表的是社会上不时可见的无理恶邻，84岁的扮演者孙慧莲63岁才出道，演出后终于有了代表作，还成为最红的特约演员。

“吃屎陈师奶”虽然名字粗俗，却让84岁的孙慧莲（右三）有了代表作。（视频截图）

66岁的陈荣峻和62岁的吴香伦三年前谱黄昏恋，广受祝福。两人携手在剧中扮演夫妻，男方“谭道德”满口仁义道德，道貌岸然，女方则是“谭何容仪”，名字仿佛就在解释老公种种出糗的行为，说明了假扮道德多不容易。

陈荣峻（右二）和吴香伦（中）夫妇扮演的角色讽刺卫道人士。

说到人气最高，还是70岁的许思敏。她在影剧中多演三姑六婆，这回演清洁工“群姐”，兼职出卖因工作关系搜集公司内大小内幕的情报。剧中她的偶像是欧阳震华，剧情安排一集两人见面，结果欧阳震华真来客串，让收视大飙升。

许思敏（右）和“偶像”欧阳震华合体，把收视往上推高。（互联网）

可见，长篇剧要收视长虹，真得奇招百出啊！